Ilmastokokouksesta pettymys – ministeri pahoittelee

Sunnuntaina päättyneen YK:n ilmastokokouksen lopputulosta on kuvailtu pettymykseksi ja laihaksi kompromissiksi.

– Koskaan aikaisemmin neuvottelusaleissa ja niiden ulkopuolella käytävän ilmastokeskustelun välillä ei ole ollut näin suurta kuilua. Olen pahoillani, että kansainvälinen yhteisö ei pystynyt päättäväisemmin vastaamaan kansalaisten ilmastohuoleen ja tieteen viestiin. Ensi vuosi on nyt kriittinen. Jokaisen on katsottava peiliin ja pohdittava, miten voimme palauttaa uskon tähän prosessiin, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) ministeriön tiedotteessa.

Kokouksessa päätettiin, että maat päivittävät päästövähennyssitoumuksensa ennen Glasgow’ssa marraskuussa 2020 järjestettävää YK:n ilmastokokousta.

Madridissa onnistuttiin kuitenkin päättämään toimista, jotka vahvistavat ilmastonmuutokseen liittyvien menetysten ja vahinkojen ehkäisyä ja käsittelyä. Rahoitusta ja muuta tukea pyritään lisäämään ja kanavoimaan tehokkaammin erityisesti haavoittuvimmille kehitysmaille ja pienille saarivaltioille.

Lisäksi ilmastokokouksen toisella viikolla EU-maiden johtajat sitoutuivat tekemään EU:sta ilmastoneutraalin vuoteen 2050 mennessä. Euroopan komissio julkisti Green Deal -tiekarttansa, jonka mukaan komissio pöytää jo maaliskuussa ehdotuksensa ilmastolaiksi.

– Nämä olivat Madridissa tärkeitä viestejä siitä, että Euroopan unioni on tosissaan rakentamassa talouttaan kestävälle pohjalle. On silti selvää, että EU tarvitsee rinnalleen lisää maita mukaan kollektiivisen ilmastokunnianhimon nostamiseksi, ministeri Mikkonen sanoo.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kommentoi ilmastokokouksen tulosta Twitterissä.

– Olen pettynyt tuloksiin, hän tviittaa.

– Mutta emme saa antaa periksi, enkä minäkään anna periksi.

