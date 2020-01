Ilmastokeskustelussa ylilyöntejä – ”Maailmanloppu ei ole näköpiirissä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteerin mukaan liian hurmahenkiset päätökset voivat kostautua poliittisesti.

Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas varoittaa ilmastonmuutosta koskevan keskustelun ylilyönneistä. Hänen mukaansa aihe on pahimmillaan tuottanut paniikkia ja syvää ahdistusta, jota erityisesti nuoriso kokee.

– Maailmanloppu ei kuitenkaan ole näköpiirissä eikä ihmiskunta ole kuolemassa pois, vaikka olosuhteet pallollamme muuttuvatkin osin huonommiksi. Media ja pieni joukko tutkijoita on lähtenyt dramatisoinnin tielle, ja poliitikotkin ovat välillä intoutuneet väärille urille, Petteri Taalas kirjoittaa Iltalehden kolumnissaan.

Taalas painottaa globaalin ongelman mittakaavaa. Ilmastonmuutos ei ratkea keskittymällä vain pohjoismaisiin metsänieluihin, siirtymällä vegaaniseen ruokavalioon tai luopumalla lentoliikenteestä.

– Keskeistä on luopua kivihiilen, öljyn ja pidemmällä aikavälillä maakaasun käytöstä ja korvata ne vesi-, ydin- ja uusiutuvalla energialla. Liikennettä voidaan sähköistää ja käyttää biopolttoaineita ynnä suosia kevyttä liikennettä. Rakentamisessa teräsbetonin korvaaminen puulla on ilmastoteko, samoin lämpöpumput ja energiatehokkuus, Petteri Taalas sanoo.

Myös kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia tuotteiden hiilijalanjäljestä, mikä voi vaikuttaa fossiilienergiaa käyttäviin yrityksiin tulevaisuudessa.

– Toivoa siis on. Poliitikkojen on luotava raamit muutokselle, jotta yritykset ja me kuluttajat ohjaamme varojamme tulevaisuuden kannalta hyviin ratkaisuihin. Tässä tarvitaan viisautta ja malttia. Liian hurmahenkiset päätökset voivat kostautua seuraavissa vaaleissa, mikä ei pidemmällä tähtäimellä edistä itse asiaa, Taalas toteaa.