Ilmastokampanja kehottaa nuoria lapsettomuuteen

Kanadalainen ilmastoaktivisti on perustanut verkkosivuston, jossa sitoudutaan olemaan hankkimatta lapsia ennen riittäviä toimia poliitikoilta.

18-vuotias McGillin yliopiston opiskelija Emma Lim kertoo yllättyneensä saamastaan vastaanotosta.

– Luulin, että kampanjaan olisi vaikea houkutella ihmisiä. Lähetin kutsun noin sadalle ystävälleni, ja vain kaksi tai kolme kieltäytyi. Ilmastonmuutos on sukupolveni objektiivinen fakta. Vaikuttaa siltä, että moni jakaa tulevaisuutta kohtaan kokemani pelon, Lim sanoo CBS Newsille.

Maanantaina käynnistetty ”ei tulevaisuutta, ei lapsia”-kampanja on houkutellut jo lähes tuhat henkilöä antamaan lapsettomuuslupauksen.

Emma Lim toteaa päättäneensä itse jo muutama kuukausi sitten, ettei hankkisi lapsia ilmastokriisin vuoksi.

– Vaikka haluaisin lapsia enemmän kuin lähes mitään muuta. Millainen äiti olisin, jos toisin vauvan maailmaan, jossa en voisi olla varma heidän turvallisuudestaan, Lim kirjoittaa verkkosivullaan.

Young People across Canada are pledging not to have children out of fear for their futures. @Canada_Strike Emma Lim @e_mareil created the pledge to be both an expression of fear and a plea for action. Learn more: https://t.co/0JjCfJK8fl #NoFutureNoChildren pic.twitter.com/pPpYT7nz5B

