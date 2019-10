Aktivistit yrittivät peittää ministeriön tekovereen – letku räjähtää videolla

Extinction Rebellion -aktivistiliikkeen mielenosoittajat yrittivät torstaina maalata Britannian valtiovarainministeriön rakennuksen punaiseksi paloauton letkulla. Tempaus meni kuitenkin pieleen, kun letku repesi irti aktivistien käsistä ja alkoi suihkuttaa villisti ympäriinsä (video alla). Letku näyttää räjähtävän rikki, eivätkä aktivistit saa sitä yrityksistä huolimatta käsiinsä. Ruiskutettu ”veri” oli mediatietojen mukaan luomupunajuurella värjättyä vettä.

Asiasta uutisoivan Guardianin mukaan hautajaisasuihin pukeutuneet ilmastoaktivistit protestoivat Britannian asevoimien roolia Lähi-idässä ja brittiyhtiöiden päästöjä. Paikalle tulleet poliisit pidättivät neljä aktivistia. Lontoon poliisin mukaan pidätettyjä epäillään vahingonteosta. Guardian kertoo aktivistien jakaneen lentolehtisiä, joissa kehotetaan olemaan menemättä töihin kahteen viikkoon.

Tough day at the office for @XRLondon 🔊 pic.twitter.com/iWcKHCX7Dw

— GM (@sw1a0aa) October 3, 2019