Ilmastoaktivistit listattiin vahingossa ääriryhmäksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lista koottiin osana radikalisoitumista estävää ohjelmaa.

Alun perin Isossa-Britanniassa perustettu, ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta puolustava Extinction Rebellion listattiin vahingossa ääriliikkeeksi poliisin toimesta, uutisoi The Guardian.

Suomeksi liike tunnetaan nimellä Elokapina. Se on väkivallaton, suoran toiminnan liike.

Liike oli listattu Counter Terrorism Policing South East (CTPSE) laatimalle listalle nimeltä ”Nuorten ja aikuisten suojeleminen ideologiselta ekstremismiltä” (Safeguarding young people and adults from ideological extremism).

Listalta löytyy esimerkiksi uusnatsi- ja terroristijärjestöjä. Lista on laadittu avuksi viranomaisille ja muille auktoriteeteille osana Prevent-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on estää ihmisten radikalisoituminen. Ohjeistus jaettiin marraskuussa 2019 poliisissa, hallinnossa ja opettajille. Nyt ohjeistus on pyydetty lähettämään takaisin.

Poliisi on myöntänyt virheen. On kuitenkin yhä epäselvää, miten Elokapina päätyi listalle. Elokapinan toimija epäilee, että kyseessä olisi liikkeen tahallinen vahingoittamistarkoitus. Hän pitää julkaisua laittomana ja sananvapauden vastaisena.