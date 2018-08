Ilmasta kuvattu video näyttää Italian siltaturman tuhon

Moottoritien silta on romahtanut tuhoisasti Italian Genovassa. Turmassa on menehtynyt ainakin yli 20 ihmistä ja luvun uskotaan kasvavan. Italian median mukaan silminnäkijät ovat kertoneet, että siltaan iski salama ennen romahdusta. Alla näkyvät ilmasta kuvatut videot näyttävät turman mittakaavan.

BBC:n mukaan romahtaneen sillan kappaleet tuhosivat useita sen alla olleita koteja. BBC on julkaissut tästä löytyvän videon, jolla näkyy sillan romahdushetki.

Pelastustyöntekijät yrittävät parhaillaan pelastaa raunioihin hautautuneita uhreja.

Here is an aerial view that shows the collapse of part of the Ponte Morandi motorway bridge in Genova, Italy, where 22 are confirmed dead so far. (video from @farmaciaserrage) pic.twitter.com/zlfugqf0BY

— Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) August 14, 2018