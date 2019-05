Kasvu hidastuu ja näkymät epävarmoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ilmarinen ennustaa tämän ja ensi vuoden talouskasvun jäävän 1,5 prosenttiin.

Työeläkeyhtiö Ilmarisen ennusteen mukaan kolme vuotta jatkunut suhteellisen nopean talouskasvun aika on jäänyt taakse ja edessä on hitaamman kasvun aika. Rakennusinvestointien ennakoidaan supistuvan ja siten myös kokonaisinvestoinnit jäävät tänä vuonna nollaan.

Kasvua pitävät yllä julkinen ja yksityinen kulutus, joskin kotitalouksien vahvalla tasolla ollut luottamus on heikentynyt hieman edellisvuosista.

Myös vienti vetää vielä tänä vuonna, mutta syynä ei ole vientikysynnän kasvu vaan suurten laivatoimitusten ajoittuminen kuluvalle vuodelle.

– Kyseessä ei ole taantuma, mutta edessä on selvästi hitaamman kasvun aika, eikä seuraavaa nousukautta ole näköpiirissä, sanoo Ilmarisen yhteiskuntasuhdejohtaja Jaakko Kiander.

Työllisyyden kasvuvauhti hidastunut selvästi

Suomen kolme vuotta jatkunut hyvä talouskehitys on vahvistanut työllisyyttä odotettua nopeammin, ja työllisten määrä on kasvanut yli 150 000 hengellä. Ilmarisen ennusteen mukaan työllisyysaste nousee tänä vuonna noin 73 prosenttiin ja ensi vuonna 73,5 prosenttiin. Samalla työllisten lukumäärän vuosikeskiarvo kohoaa historiallisen korkeaan noin 2,6 miljoonaan henkeen.

Kiander arvioi, että nykyisellä talouskehityksellä työllisyysaste näyttää jäävän 73 prosentin tuntumaan.

– Työllisyyden nostaminen tätä korkeammalle tasolle edellyttää panostuksia osaamiseen ja osatyökykyisten osallistumismahdollisuuksien parantamista, hän sanoo.

Ennusteen tukena on Ilmarisen kuukausittain julkaisema suhdanneindeksi, joka seuraa reaaliaikaisesti 17 000 suomalaisyrityksen ilmoittamaa työntekijämäärän kehitystä. Indeksiin kuuluvissa yrityksissä työntekijämäärä kasvoi vuonna 2017 peräti 6,6 prosenttia ja vielä viime vuonna kasvua oli 5,6 prosenttia. Alkuvuonna kasvu on ollut selvästi vaimeampaa, keskimäärin 3,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

– Huhtikuussa mitattiin alin kuukausitason kasvuluku neljään vuoteen, vain 1,2 prosenttia. Tämä vahvistaa näkymää, että työntekijämäärien kehityksessä on tapahtunut selvä käänne, eikä työllisyys enää kasva edellisvuosien tapaan, Kiander kertoo.

Rakennusalalla työntekijämäärän kasvu oli huhtikuussa nollan tuntumassa. Kaupan alalla ja kuljetuksessa työntekijämäärä jopa hieman laski vuoden takaisesta. Teollisuusyrityksissä kasvua oli noin kaksi prosenttia.

Pitkällä aikavälillä Suomen talousnäkymiä varjostavat väestön ikääntyminen ja syntyvyyden lasku. Tällä hetkellä Suomessa syntyy vähemmän ihmisiä kuin kuolee, mikä on hyvin poikkeuksellista.

– Jos syntyvyys säilyy jatkossakin matalana, niin talouskasvun ja eläkejärjestelmän kannalta on tärkeää, että työllisyysaste nousee edelleen. Myös maahanmuutto ja maahanmuuttajien työllistyminen on tärkeää. Lisäksi työn tuottavuutta täytyy parantaa ja pitää ihmiset työkykyisinä, koska jatkossa entistä harvalukuisempi joukko on osa työvoimaa, Kiander sanoo.