Ilmarinen ei peri vuokraa ravintoloilta

Vuokria ei tarvitse maksaa takaisin siltä ajalta, kun ravintolat ovat eduskunnan päätöksellä suljettuna.

Työeläkeyhtiö Ilmarinen on päättänyt lopettaa kokonaan vuokran perimisen ravintolatoimijoilta tästä maanantaista alkaen toukokuun loppuun. Taustalla on yhtiön mukaan eduskunnan päätös sulkea ravintolat koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi.

Päätös koskee niitä ravintoloita, jotka toimivat vuokralla Ilmarisen kokonaan omistamissa liikehuoneistoissa. Ravintolayrittäjien ei tarvitse maksaa vuokria takaisin siltä ajalta, kun ravintolat ovat eduskunnan päätöksellä suljettuna.

Ilmarinen on Suomen suurimpia kiinteistösijoittajia. Yhtiön omistuksessa on yhteensä 150 liike-, toimisto-, varasto- ja muuta kiinteistöä.

Muiden liiketilavuokralaisten kanssa Ilmarinen kertoo jo aiemmin sopineensa vuokranmaksun keskeytyksestä sekä joustoista vuokrien takaisinmaksuaikaan. Myös tavanomaisista aukioloehdoista on joustettu, eli esimerkiksi kauppakeskuksissa toimivia yrityksiä ei velvoiteta pitämään liikettään auki tiettynä aikana.

– Yritysten tilanteet ovat erilaisia ja jokaisen vuokralaisen kanssa on pyritty löytämään sopiva ratkaisu, miten nyt maksamatta jääneet vuokrat hoidetaan. Maksuaikaa saa tarvittaessa jopa 1-2 vuotta ja vuokrat voi maksaa pienissä erissä, ilman viivästyskorkoa. Tällä haluamme auttaa maksuvaikeuksissa olevia yrityksiä selviämään pahimman vaiheen yli. Tärkeintä on nyt varmistaa ihmisten terveys ja toimeentulo ja ettei elinkelpoisia yrityksiä turhaan ajaudu konkurssiin, vuokranmaksuun voidaan palata sitten kun liiketoiminta on saatu takaisin raiteilleen, kertoo Ilmarisen vuokrauspäällikkö Ville Laurila.