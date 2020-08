Ilmankosteus vaikuttaa viruksen leviämiseen – mutta miten?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijat ovat saaneet keskenään päinvastaisia tuloksia kosteuden ja covid-19:n leviämisestä.

Koronaviruspandemian alusta alkaen on keskusteltu, vaikuttaako ilmasto koronaviruksen leviämiseen. Monet asiantuntijat ovat pitäneet kosteuden, lämpötilan, tuulten ja sateiden merkitystä viruksen leviämisriskille olemattomana.

Nyt useissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että ilmankosteudella on yhteys viruksen leviämisriskiin, kertoo Svenska Dagbladet. Erikoista tutkimuksissa kuitenkin on ristiriitainen tieto siitä, miten ilmankosteus vaikuttaa.

Australialaistutkijoiden mukaan koronavirus näyttää leviävän helpommin kuivassa kuin kosteassa ilmassa. Sydneyn yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja Shanghain yliopiston kansanterveysyksikön yhteistyönä tehtyä tutkimusta on seurannut monet samansuuntaiset tutkimushavainnot.

− Kuiva ilma näyttää edistävän covid-19-viruksen leviämistä, mikä tarkoittaa, että ajalla ja paikalla on merkitystä. Yhä useammat tutkimukset osoittavat, että ilmastolla on merkitystä ja että kyse voi olla kausipuhkeamisista, sanoo tutkimusta johtanut epidemiologi Michael Ward.

Selitys ilmankosteuden merkitykselle on tutkijoiden mukaan biologinen. Kuivassa ilmassa koronavirusta sisältävät aerosolit ovat pienempia ja pysyvät ilmassa pidempään. Kosteassa ilmassa aerosolit ovat suurempia ja raskaampia ja näin putoavat nopeammin maahan.

Koronatartunnan saaneen yskäisy voi sisältää tuhansia aerosolipartikkeleita, jotka sisältävät virusta.

− Kun henkilö aivastaa tai yskii, tarttuvat aerosolit voivat viipyä pidempään kuivassa ilmassa ja altistaa useammat ihmiset infektiolle, Michael Ward kertoo.

Hän sanoo havaintojen osoittavan kasvomaskien käytön tärkeyden etenkin kuivassa ilmassa.

Aiheesta on olemassa myös vastakkaisia tutkimustuloksia. Yhdysvaltalaisen Missourin yliopiston tutkijat ovat todenneet ilmankosteuden vaikuttavan koronaviruksen leviämiseen mutta päinvastaisella tavalla: Heidän mukaansa virus leviää paremmin kosteissa kuin kuivissa paikoissa.

Amerikkalaistutkijoiden mukaan kosteus tarjoaa virukselle paremmat elinolosuhteet, ja infektiopisarat voivat kosteudessa liikkua pidempiä matkoja.