Ilman maskia liikkumista halutaan kohdella kuin rattijuopumusta

Britannian Royal Society -tiedeakatemian johtajan mukaan kansalaisia tulisi kannustaa voimakkaasti kasvomaskien käyttöön koronaviruksen torjumiseksi.

Venki Ramakrishnan viittasi CNN:n mukaan uusiin tutkimuksiin, joiden mukaan myös kotitekoiset maskit suojaavat sekä käyttäjäänsä että muita ihmisiä. Yhdysvalloissa vältyttäisiin lokakuun alkuun mennessä arviolta 33 000 Covid-19-kuolemalta, jos 95 prosenttia kansasta käyttäisi maskeja julkisilla paikoilla.

Ramakrishnanin mukaan suurin osa noudattaa käsienpesua ja turvavälejä koskevia ohjeita, mutta kasvomaskeihin suhtaudutaan edelleen epäillen. Britannian hallitus edellyttää kasvomaskien käyttöä julkisessa liikenteessä ja sairaaloissa.

– Moni on silti jättänyt säännön huomiotta, vaikka se pohjautuu yhä kasvavaan tutkimusnäyttöön siitä, että maskin käyttö suojaa muita ja mahdollisesti myös sinua, Venki Ramakrishnan sanoo.

Hän huomauttaa, että aiempina vuosikymmeninä turvavöiden käyttöön ja ajamisen yhteydessä juomiseen suhtauduttiin löysemmin.

– Nykyään molempia paheksuttaisiin. Ilman kasvomaskia liikkumiseen pitäisi suhtautua samalla lailla, Ramakrishnan toteaa.

Royal Societyn tutkimuksessa arvioitiin noin 25 prosentin käyttäneen kasvomaskeja Britanniassa huhtikuussa. Italiassa luku oli 83,4 prosenttia, Yhdysvalloissa 65,8 prosenttia ja Espanjassa 63,8 prosenttia. Britannian nykyisiä suosituksia on pidetty ristiriitaisina, sillä maskeja ei edellytetä esimerkiksi kaupoissa.

– Jos ohjeistus ei ole johdonmukaista, niin ihmiset seuraavat omia mielihalujaan. Viestintä ei ole ollut selkeää, joten ehkä ihmiset eivät ole ymmärtäneet kasvomaskien hyötyjä tai eivät ole vielä vakuuttuneita asiasta, Venki Ramakrishnan sanoo.

