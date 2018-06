Ilmakehää tutkivan järjestön päämaja tulossa Suomeen

Eurooppalaisen ACTRIS-ilmakehämittausjärjestön päämaja on tulossa Suomeen. Asiasta päätti viime perjantaina järjestön ylin päättävä elin, joka koostuu 18 eri maan ministeriöistä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan päätös vahvistaa Suomen asemaa alan tutkimuksen kärkimaana.

ACTRIS (Aerosols, Clouds and Trace gases Research Infrastructure) tuottaa mittausaineistoa koko Euroopasta tutkimuksen ja päätöksenteon tueksi.

– Päämajan sijoittuminen Suomeen on osoitus siitä, että meillä on erinomaiset tieteelliset ja hallinnolliset valmiudet ottaa vastuullemme johtava rooli kansainvälisessä tehtävässä, Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski toteaa tiedotteessa.

– Merkittävän pohjan toiminnallemme on luonut pitkäjänteinen sektorirajat ylittänyt yhteistyö, joka on nostanut Suomen ilmakehätutkimuksen kansainväliseen kärkeen, Helsingin yliopiston akatemiaprofessori Markku Kulmala sanoo.

Järjestön tehtävänä on seurata pienhiukkasten ja hivenkaasujen pitoisuutta ja ominaisuuksia ilmakehässä sekä pilvien mikrofysikaalisia ominaisuuksia. Sen muodostavat kansalliset tutkimus- ja mittausasemat sekä niitä koordinoiva katto-organisaatio, jonka päämaja sijoittuu nyt Suomeen.

Organisaation varsinainen toiminta alkaa 2020 ja jatkuu ainakin vuoteen 2045 asti. Päämajan avainhenkilöstö tullaan rekrytoimaan kansainvälisenä hakuna. Kaikkiaan tutkimusta tekee yli 100 henkilöä noin 30 miljoonan euron vuosibudjetilla.

Päämajaa rahoittavat Suomen liikenne- ja viestintäministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Rahoitusta tulee myös Italian valtiolta ja jäsenmaksuina toimintaan osallistuvilta mailta

