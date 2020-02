Ilmaiskun kerrotaan tuhonneen Turkin komentopaikan Syyriassa

Ainakin 33 turkkilaisen sotilaan kerrotaan kuolleen ilmaiskussa Syyrian Idlibissä. Asiasta uutisoivan BBC:n mukaan luvut saattavat todellisuudessa olla kuitenkin vieläkin korkeammat. Turkki aloitti pian iskun jälkeen alueella kovan vastahyökkäyksen. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan piti hätäkokouksen turvallisuusneuvonantajiensa kanssa myöhään torstaina.

Tiedot iskusta olivat perjantaina aamulla yhä epäselviä. Turkki puhui Syyrian armeijan iskusta. Venäjän puolustusministeriö taas kutsui tapahtunutta tykistökeskitykseksi. ja kiisti venäläiskoneiden tehneen iskuja siellä, missä turkkilaisjoukot toimivat. Venäjä totesi kuitenkin myös, että iskun kohteeksi joutuneiden Turkin sotilaiden ei olisi pitänyt olla alueella ja ettei joukkojen sijainnista oltu kerrottu etukäteen Moskovalle.

Middle East Institute -ajatushautomon vanhempi tutkija Charles Lister toteaa Twitterissä Idlibin tilanteen riistäytyvän käsistä. Hän kertoo, että kyseessä oli Venäjän ilmaisku, joka tuhosi kaksikerroksisen rakennuksen, jota Turkin armeija käytti sotilasjohdon päämajana.

– Hmeimin (Venäjän lentotukikohta Syyriassa) kerrotaan evänneen Ankaran pyynnöt saada evakuoida uhreja helikoptereilla, uhrit siirrettin maateitse, Lister kertoo.

Idlib on käytännössä Syyrian viimeinen kapinallisalue. Turkki tukee kapinallisia taistelussa Venäjän tukemaa Syyrian armeijaa vastaan.

Charles Listerin mukaan Idlibistä uhkaa tulla ongelma lännelle. Turkki ilmoitti hiljattain, ettei se aio estää pakolaisten liikkumista kohti Eurooppaa.

– Euroopan ja Yhdysvaltojen johtajien huomio ja poliittinen osallistuminen Idlibissä on ollut valitettavan piittaamatonta aivan liian pitkään, Lister toteaa.

Hän syyttää länsimaita myös kylmästä suhtautumisesta inhimilliseen kärsimykseen Idlibissä. Lister muistuttaa, että Turkissa on 3,7 miljoonaa pakolaista ja Idlibissä noin 2 miljoonaa maan sisäistä pakolaista.

– Jos tämä kuohuu Eurooppaan, voi se jättää vuodet 2015-2016 varjoonsa, Lister varoittaa.

Asiantuntijan mukaan tilanteen eskaloituminen voi johtaa Syyrian hallinnon ja Venäjän ”unelmatilanteeseen”.

– Turkki saa kovan iskun, Ankara kostaa Euroopalle, Idlib alkaa tyhjentyä sisäisistä pakolaisista, NATO ja Eurooppa kärsivät, Syyrian armeija ja Venäjä etenevät ja valloittavat Idlibin.

As #Turkey claims to be opening the refugee floodgates to #Europe, let's just remind ourselves of the important numbers:

– 3.7 million refugees in #Turkey

– ~2 million IDPs on #Idlib border

– ~1.5 million more people in NW #Syria

Those aren't a secret. We've known for years.

— Charles Lister (@Charles_Lister) February 27, 2020