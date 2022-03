Ilmaiskuja Ukrainaan, etelässä onnistuneita vastahyökkäyksiä

Ilmahälytyssireenit ovat soineet sunnuntaiaamuna eri puolilla Ukrainaa.

Ohjus- ja ilmaiskuista on kerrottu Kyiv Independent -lehden mukaan ainakin läntisissä Lvivin ja Ivano-Frankivskin kaupungeissa. Asukkaita on kehotettu hakeutumaan pommisuojiin.

Kahdeksan ohjuksen kerrotaan osuneen rauhanturvaajien koulutuskeskukseen Javorivissa, joka sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Lvivistä.

Tukikohta sijaitsee vain 15 kilometriä Puolan rajasta, joten sen kautta on mahdollisesti kuljetettu maahan sotilasapua. Venäjä on varoittanut iskevänsä kuljetuksia vastaan.

Ukrainan asevoimat kertoo ampuneensa alas venäläisen Suhoi Su-34 -hävittäjäpommittajan Izjumissa Harkovan lähellä.

Venäjän joukkojen eteneminen on onnistuttu pysäyttämään eteläisessä Mykolajivin kaupungissa. Aluetta on pidetty strategisesti tärkeänä, sillä hyökkääjät voisivat edetä kaupungin kautta Odessan suurkaupunkiin.

Kuvernööri Vitaliy Kimin mukaan Ukrainan joukot saivat hiljattain vahvistuksia ja tekivät onnistuneen vastahyökkäyksen. Venäjän joukot joutuivat vetäytymään 15–20 kilometriä kohti itää.

Osa saarroksiin joutuneista venäläisjoukoista on käynyt BBC:n mukaan neuvotteluita antautumisesta. Asukkaiden tavoitteena on tuoda sotasaaliiksi saatua kalustoa esille Mykolajivin keskustaan.

Vitaliy Kim on varoittanut, että Venäjä voi uusia hyökkäyksensä vahvemmilla joukoilla.

– Olemme voittamassa tämän taistelun, mutta emme tätä sotaa, Kim sanoi.

Large Columns of Smoke can be seen rising from the direction of the Yavoriv Military Training Ground 25 miles to the Northwest of the Western Ukrainian city of Lviv which was reportedly hit by Russian Airstrikes a little bit ago. pic.twitter.com/nW4fQ0EiL8

