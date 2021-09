Ilmahälytys Taiwanissa: Kiinan hävittäjät lähestyivät

Taiwanin puolustusministeriön mukaan viidestä hävittäjästä ja partiokoneesta koostunut kiinalainen lento-osasto tuli Taiwanin ilmapuolustusalueen sisälle.

Ilmapuolustusalueella (ADIZ) tarkoitetaan aluetta, joka on kansainvälisessä ilmatilassa valtion ilmatilan lähellä ja jolle tulevat koneet valtio käy tunnistamassa.

Taiwan hälytti hävittäjiä ilmaan ja aktivoi ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä Kiinan sotilaskoneiden takia.

Taiwanin hallitus on valittanut Kiinan aggressiivisesta lentotoiminnasta jo pitkään. Vastaavia tapauksia on sattunut tämän vuoden aikana useamman kerran. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Pelkästään syyskuussa kahdessa erillisessä tapauksessa 19 Kiinan sotilaskonetta tuli Taiwanin ilmapuolustusalueelle.

Peräti 28 kiinalaiskonetta tuli Taiwanin ilmapuolustusalueelle kesäkuussa. Huhtikuussa vastaavaan kiinalaisoperaatioon otti osaa 25 konetta ja tammikuussa 15.

Taiwanin-kysymys on aiheuttanut jännitteitä paitsi Taiwanin ja Kiinan, myös Kiinan ja Yhdysvaltain välille.

Kiina pitää Taiwania kapinallisena maakuntanaan. Taiwanin konfliktin vuoksi Taiwanin itsenäisyys on kiistanalainen, ja suurimmalla osalla valtioista ei ole diplomaattisia suhteita sen kanssa. Kiina on lisännyt painetta, jotta ”yhtenäisen Kiinan kuriton provinssi” palaisi emämaan hallintaan.

Kiina on järjestänyt sotaharjoituksia lentokoneineen ja aluksineen Taiwanin saaren ympärillä.

Yhdysvallat on sitoutunut huolehtimaan Taiwanin puolustuskyvystä ja aseistuksesta.

5 PLA aircraft (Y-8 EW and J-16*4) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on September 29, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/sGon9oTqsx pic.twitter.com/BvsihePTgw

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) September 29, 2021