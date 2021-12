Ilmaantuvuusluku Turussa noin 420

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Turussa ilmenee edelleen runsaasti koronatartuntoja.

Viikkotasolla kaupungissa löytyy noin 350–400 uutta tartuntaa. Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä noin 420 sataa tuhatta asukasta kohden 14 vuorokauden aikana. Marraskuun tartunnoista 81 prosentissa tartunnanlähde oli tunnistettavissa.

– Varotoimien noudattaminen on edelleen erittäin tärkeää, jotta pystymme vähentämään terveydenhuollon kuormitusta. Seuraamme tarkasti koko ajan myös Omikronvariantista tulevia lisätietoja, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoo tiedotteessa.

Ensimmäisen rokoteannoksen on Turussa saanut 155 206 turkulaista (87,4 % 12 vuotta täyttäneistä). Molemmat rokoteannokset on saanut 145 275 (82 % 12 vuotta täyttäneistä) ja kolme rokoteannosta on saanut 20 579 turkulaista (11,7 %).

Turussa rokotuksen voi hakea myös ilman ajanvarausta Pop up-rokotusvastaanotoilta. Kaupunki kuitenkin huomauttaa, että pop up-rokotusvastaanotoille tulevien olisi huomioitava, että joka päivä ilman ajanvarausta pystytään rokottamaan rajallinen määrä asiakkaita.

Tämän vuoksi välillä voi olla päiviä, jolloin kaikki halukkaat eivät ehdi saada rokotetta ja heidät pyydetään tulemaan seuraavana päivänä uudestaan.

– On ollut päiviä, jolloin olemme joutuneet käännyttämään rokotukselle tulijoita pois Satakunnantieltä, koska ajat eivät ole riittäneet. Tämä on aiheuttanut joissakin kuntalaisissa pahaa mieltä. Teemme kuitenkin joka päivä hartiavoimin töitä rokotusten eteen, Peltoniemi sanoo.

Maskisuositus laajenee

Maskia suositellaan edelleen käytettäväksi sisätiloissa, julkisessa liikenteessä, sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä sekä oppilaitoksissa paikallisten ohjeiden mukaisesti.

Maskisuositus Turun peruskouluissa laajenee koskemaan myös 3. luokan oppilaita. Lisäksi koulukohtaisesti rehtori voi suositella maskien käyttöä 1.–2.-luokan oppilaille, jos koulussa on todettu tartuntoja erityisesti tässä ryhmässä.

Joulujuhlia järjestetään kouluissa ja päiväkodeissa vain sisäisesti, eikä huoltajia kutsuta paikan päälle. Osa tilaisuuksista striimataan. Ulkotilaisuuksia voidaan järjestää.

Yksiköissä noudatetaan tehostettuja terveysturvallisuusohjeita ja henkilöstöllä on maskin tai visiirin käyttöpakko. Maskin käyttösuositus on myös lasta päiväkotiin saattavalla ja päiväkodista hakevalla henkilöllä.