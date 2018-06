Ilkka Suominen: Onko yksinpurjehtijan paikka politiikassa?

Kokoomuksen kunniapuheenjohtaja, ministeri Ilkka Suominen ei hätkähdä kokoomuksen sisäistä keskustelua ja vääntöä muun muassa sote-uudistuksesta.

– Sanoisin, ettei tämä vielä mittään, kyllä (Petteri) Orpo tämän kritiikin kestää. Hänellä on kuitenkin puolueen tuki takanaan. Tässä on näitä malttamattomia nuoria ihmisiä, jotka äärimmäisen älykkäinä ja äärimmäisen kiihkona saada jotain eteenpäin, purnaavat. Mutta kyllä ne ruotuun palaavat, ei siitä mitään murhetta ole, Suominen sanoo.

Ilkka Suominen huomauttaa Verkkouutisten podcastissa, kuinka kokoomusta jakoi paljon rajummin Urho Kekkosen valinta poikkeuslailla presidentiksi 1970-luvulla kuin nyt käytävä sote-keskustelu.

Suomisen mukaan sote-uudistuksesta voi esittää aivan perusteltua kritiikkiä, mutta toisaalta asioita on vietävä myös eteenpäin. Hän arvioi, että Elina Lepomäki ja Susanna Koski ”pysyvät kokoomuksessa ja ovat muissa päätöksissä mukana”.

Sitten on tosin niitäkin henkilöitä, joiden paikka ei välttämättä ole politiikassa. Yksi sellainen henkilö on Suomisen mielestä Harry Harkimo.

– Harkimo on tyypillinen esimerkki. Hänhän on todella yksinään seilaava. Ei hän ole koskaan sopeutunut mihinkään ryhmätyöhön, eikä tule sopeutumaan. En halua tällä halveksia, vaan hän on sellainen tyyppi. Itse täytyisi miettiä, että onko tuo viiteryhmä, politiikka, mulle oikein. Olen myös keskustellut hänen kanssaan ja joskus vähän ihmetellyt, Ilkka Suominen sanoo.