Ilkka Suominen: EU saattaa kyseenalaistaa Alkon monopolin

Eduskunnan päätöksen jälkeen monopoliasemaa voi olla yhä vaikeampi perustella, arvioi entinen Alkon pääjohtaja.

Ministeri ja kokoomuksen kunniapuheenjohtaja Ilkka Suominen uskoo, että Alkon monopoliaseman purkaminen saattaa lähteä liikkeelle EU:sta. Paineet tähän ovat Suomisen mukaan kasvaneet, kun eduskunta päätti vapauttaa vahvemmat oluet, siiderit ja lonkerot Alkon hyllyiltä vähittäiskauppoihin.

– EU:ssa varmasti laitetaan merkille tämä päätös. Äkkiä sieltä lähdetään kyselemään, miksi Alko on monopolikauppiaana viinien ja väkevien suhteen, kun samalla alkoholinmyyntiä vapautetaan kuitenkin toisaalle, Suominen pohdiskelee.

Suominen toimi Alkon pääjohtajana vuosina 1994 – 1999. Hän muistuttaa, että Alkohan sai silloin oikeuden ylläpitää monopoliasemaa kansanterveydellisistä syistä, jotta alkoholin tarjontaa voitaisiin näin rajoittaa.

– Nyt tämä rajoittaminen alkaa olla aika kyseenalaista, Suominen arvioi viitaten eduskunnan päätökseen.

Eduskunnan alkoholipäätös on herättänyt epäselvyyksiä myös siitä, salliiko päätös alkoholin etämyynnin vai ei ja miten EU suhtautuu tähän. Asia on selvittelyssä.

Monopoli ”last season”

Suominen huomauttaa, että vaikka Alkolla on Suomessa monopoliasema, monipolihan Alko ”ei siinä mielessä ole”, että valtaosa alkoholin kokonaiskulutuksesta tulee toisaalta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan Alkon osuus alkoholin kokonaisuudesta oli 31 prosenttia vuonna 2016, kun muun vähittäismyynnin 37 prosenttia. Anniskelun osuus oli kymmenen prosenttia kuten myös Viron-tuonnin.

Suominen on aiemminkin pohdiskellut Alkon monopoliaseman järkevyyttä. Toissa syksynä hän kirjoitti Facebookissa, että monopoli on ”niin last season” viitaten tässä yhteydessä silloin esillä olleisiin Alkon pohdintoihin laajentaa toimintaansa myös myymäläautoihin.

– Tarkoitin ja tarkoitan edelleen sitä, että Alko palvelee asiakkaitaan nykyisin niin hyvin, laajasti ja monipuolisesti, että Alko on tavallaan kaivamassa maata omien jalkojensa alta tällä erinomaisella palvelullaan. Alkon monopoli alkaa olla siinä mielessä ”last season”, että se ei ole enää alkuperäisen tehtävänsä mukainen.

Ilkka Suominen ei lähtisi kuitenkaan purkamaan Alkon monopoliasemaa – ainakaan toistaiseksi.

– En usko, että meidän siihen kannattaa lähteä puuttumaan. Mutta siihen saattaa puuttua EU.

Alkoholipolitiikka on ”kaksisuuntainen katu”

Suomisen mielestä alkoholipolitiikka on aina ”kaksisuuntainen katu”. Eduskunnan päätöksessä vapauttaa vahvemmat oluet, siiderit ja lonkerot Alkosta vähittäismyyntiin on niin hyvät kuin huonotkin puolensa.

– Se on ihan selvä asia, että kyllä tämä jonkin verran alkoholihaittoja ja -sairauksia lisää. Ei sille mitään voi. Toisaalta meillä on ehkä syytäkin mennä vähän liberaalimpaan alkoholipolitiikkaan. Tämä on kuitenkin aika pieni muutos, Suominen puntaroi.

Eduskunnan päätös saattaa Suomisen mielestä osua siinä mielessä hyvään saumaan, kun alkoholin kulutuksen trendi on ollut laskusuunnassa. Kulutuspiikkiä ei välttämättä tule.

Suomisen mielestä oli paikallaan, että viinit jätettiin toistaiseksi Alkon hyllyille eikä hän kiirehtisi niiden vapauttamista ainakaan lähitulevaisuudessa.

– Alko on levittäytynyt kaikkine palveluineen jo niin laajalle, että kyllä kansa viiniä saa nykyään aika helposti, jos haluaa.

Suominen uskoo, että ”normaali keskieurooppalainen jakelujärjestelmä” alkoholin suhteen on kyllä Suomeenkin tulossa, vaikka siihen kuluu varmasti vielä aikaa.

