Ilkka Salmi nimitettiin sisäministeriön kansliapäälliköksi

Päivi Nergin seuraajaksi kansliapäällikkönä haki 26 henkilöä.

Valtioneuvosto on nimittänyt oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Ilkka Salmen sisäministeriön kansliapäällikön virkaan. Virka täytetään määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi.

Ilkka Salmi on johtanut keskeisiä turvallisuusalan toimijoita niin kansallisella kuin eurooppalaisella tasolla. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa Euroopan komissiossa turvallisuusjohtajana, Euroopan unionin tiedustelu- ja tilannekeskuksen johtajana sekä suojelupoliisin päällikkönä. Hänellä on vahva kansallinen ja kansainvälinen kokemus turvallisuusasioista ja turvallisuuspolitiikasta.

Ilkka Salmi aloittaa tehtävässä 1.7.2018. Kesäkuun loppuun saakka vt. kansliapäällikkönä toimii pelastusylijohtaja Esko Koskinen.

Sisäministeriön kansliapäällikön virkaa haki määräaikaan mennessä 26 henkilöä. Kansliapäällikön virka avautui, kun Päivi Nerg siirtyi vuoden alussa valtiovarainministeriöön hallintopolitiikan alivaltiosihteeriksi.