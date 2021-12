Ilkka Kanerva Ukrainan-tilanteesta: Saattaa potkaista saluunan ovet auki

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kertoo odottavansa tietoja, miten tilanne Washingtonissa nähdään.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) arvioi, että Yhdysvaltain ja Naton mahdolliset reaktiot Ukrainan-tilanteeseen vaikuttavat siihen, miten Venäjä näkee tilanteen.

– Minulla on menossa kontaktit suoraan Washingtoniin, Yhdysvaltoihin. Saan sieltä ehkä lähiaikoina raporttia, miten tämä siellä koetaan. Se, mitä Yhdysvallat tai Nato tekee tämän Ukrainan-kysymyksen osalta, tulee varmasti jollakin tavalla potkaisemaan saluunan ovet auki Venäjän kannalta katsottuna, Kanerva kommentoi asiaa MTS:n tutkimukseen liittyvän tiedotustilaisuuden yhteydessä.

Kanervan mukaan jos Yhdysvallat puuttuu Ukrainan tilanteeseen, Venäjällä katsotaan, että ”silloin myöskin heidän pitää ikään kuin vastatoimenpiteenä aktivoitua”. Ja tähän heillä on valmiudet olemassa, mikä on viime kuukausina nähty sotajoukkojen siirtelynä ja keskittämisenä.

Lännessä taas pidetään tärkeänä signaalin antamista Venäjälle, etteivät mahdolliset toimet jää ilman seurausvaikutuksia.

– Ja tämä dialogi, kuten hyvin tiedämme, on menossa. Suomen on sisäistettävä, ymmärrettävä ja tiedettävä tämä kysymyksenasettelu, mitä tässä on puolin ja toisin.

