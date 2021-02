Ilkka Kanerva Tarja Halosen lausunnosta US:lle: Ei logiikkaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuskonkarin mukaan Venäjän tapahtumia ei voi kuitata ”miesten keskustelukulttuurilla”.

Kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanerva kummeksuu Uuden Suomen haastattelussa entisen tasavallan presidentin Tarja Halosen Venäjästä esittämiä lausuntoja.

Tarja Halonen kommentoi viime lauantaina Ylen Ykkösaamussa Venäjän tilannetta. Haloselta kysyttiin haastattelussa, mitä Venäjän presidentti Vladimir Putin oppositiojohtajassa Aleksei Navalnyissa pelkää, ja miksi hän on reagoinut voimakkaasti hänen maahantuloonsa.

– En tiedä muuta, kun että hän (Aleksei Navalnyi) tietysti edustaa tätä niin sanottua muutosvoimaa, joka on vielä laaja ja voimakas, mutta ei kovin selväpiirteinen. Ja kyllähän se venäläisten miesten keskustelutyyli on tullut puolin ja toisin hyvin esiin. Yhtä hyvin tämä ukotteleminen bunkkereissa tai se, että kyllä meillä voisi selvitä jos haluttaisiin, niin mielestäni se kuvaa enemmänkin keskustelukulttuuria. Se ei ole ehkä ihan kaikkien meidän mielestä hyvien tapojen mukaista. Tässä pitäisi nähdä, mikä siellä on takana, Halonen sanoi.

Ilkka Kanerva pitää lausuntoa kummallisena.

– Halonen on taitava sanankäyttäjä, mutta tuossa kohtaa täytyy rehellisyyden nimissä sanoa, että en ihan sitä logiikkaa kykene löytämään, miten epäinhimilliset ja kestämättömät toimintatavat olisivat miehistä keskustelukulttuuria, Ilkka Kanerva toteaa US:lle.

– Siitä tuskin tässä on kysymys, kyllä tässä on vakavammista asioista kysymys kuin jostain miesten keskustelukulttuurista.

Ilkka Kanerva kertoo pitävänsä kannattavana, että jos väkivallan käyttö Venäjällä jatkuu, ei jalkapallon EM-kisojen viemisestä Venäjältä voida välttyä.

– Se nousee vääjäämättä, ja siinä tapauksessa Suomen paikka on aika itsestään selvä kansainvälisen yhteisön jäsenenä. Samalla on syytä rinnastaa myös muiden autoritääristen maiden kuten Qatarin tai Kiinan kisaisännyydet, Kanerva sanoo.