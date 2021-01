Ilkka Kanerva: Sekasorrosta vastapelureille happea

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja pelkää Kiinan ja Venäjän intresseissä olevan käyttää Yhdysvaltojen tilannetta hyväkseen.

Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva on huolestunut Yhdysvaltain dramaattisten tapahtumien vaikutuksesta suurvaltapolitiikan asetelmiin. Kanerva uskoo, että muilla isoilla valtioilla on intressinsä heikentää tässä tilanteessa nyt Yhdysvaltojen asemaa.

— Vastapelurit tulevat tietysti tavalla tai toisella hakemaan mahdollisuuksia tämän tilanteen hyväksi käyttämiseen, Kanerva sanoo Verkkouutisille.

Vastapelureilla Kanerva tarkoittaa käytännössä Venäjää ja Kiinaa. Kanerva korostaa, että Eurooppaa ja Yhdysvaltoja ovat perinteisesti yhdistäneet – ja yhdistävät edelleen – samankaltaiset arvot demokratiasta, ihmisoikeuksista ja oikeusvaltion periaatteista, kun taas toisaalla autoritaarinen kehitys on ollut vahvaa.

Riskinä on se, että vastapelurit saavat ”enemmän happea kansainvälisessä järjestelmässä”, kun demokratiaa on lähdetty Yhdysvalloissa pilkkaamaan.

Yhdysvaltojen kaoottiset tapahtumat ovat yllättäneet monet. Mielenosoittajien hyökkäys kongressitaloon ja väistyvän presidentin Donald Trumpin kannattajien mellakointi viestivät maan sekasorrosta. Kanerva ei usko, että Yhdysvaltojen uskottavuus demokraattisen maailmanjärjestyksen ankkurina olisi silti mennyt.

— Ei se ole mennyt, siitä ei ole kyse. Tällä hetkellä heidän yhteiskuntansa on kuitenkin vastakkainasettelun varassa ja siellä on paljon vihaa. Nämä ovat syviä ilmiöitä ja niiden hallintaan saaminen jollakin järjellisellä aikataululla on todella iso tehtävä Yhdysvaltain uudelle hallinnolle.

Miten tässä onnistutaan, tilanteesta pitää Kanervan mielestä kantaa huolta etenkin Euroopassa, jonka osuus maapallon väestöstä on pieni ja vähenee ennusteiden mukaan jatkossakin.

— Minua huolettaa, jos yhteinen arvopohjamme alkaa tässä maailmanjärjestyksessä rapistua. Jos kehitys menee siihen suuntaan, ettei arvoillemme ole enää tilaa, mitä sitten tapahtuu? Aika monilla muilla ilmansuunnilla näillä arvoilla pyyhitään pöytää.

Mitä tulee Suomen turvallisuuspoliittisiin asetelmiin, Kanervan mielestä Yhdysvaltojen tapahtumista ei pidä vetää hätiköityjä johtopäätöksiä.

Hän korostaa, että Yhdysvalloissa vallitsevan vastakkainasettelun purkaminen ”tolkullisella tavalla ” vaatii kuitenkin pitkäaikaisempaa prosessia eikä se tapahtu millään mahtikäskyllä.

— Jos Yhdysvaltain ja Euroopan välille pääsisi kasvamaan juopa, joka entisestään heikentäisi yhteisen arvopohjamme ja näkemyksemme asemaa kansainvälisessä järjestelmässä – se ei olisi ainakaan pienten valtioiden edun mukaista.