Ilkka Kanerva: Raiteiden hankeyhtiöt välttämättömiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pelkällä budjettirahoituksella ei kansanedustajan mukaan kyetä toteuttamaan raidehankkeita.

Kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanervan tiedotteen mukaan hankeyhtiöt ovat välttämättömiä raideinvestointien toteuttamiseksi.

– SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen tyrmäämät hankeyhtiöt ovat ainoa keino rahoittaa Suomeen tarvittavat raideliikenneinvestoinnit. Yksinkertaisesti pelkällä budjettirahoituksella ei kyetä toteuttamaan välttämättömiä raidehankkeita, Ilkka Kanerva sanoo.

– Hankeyhtiömallilla mittavien raideinvestointien maksajiksi saadaan myös muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja yhteisöjä. Ratkaisua raideinvestointien rahoittamiseen haettiin pitkään ja oli hienoa, että päätös emoyhtiön perustamisesta saatiin hallituksessa tehtyä, Kanerva toteaa.

Kanervan mukaan Suomi tarvitsee kestäviä liikkumisen ratkaisuja ja nykyistä laajempia työssäkäyntialueita. Hän huomauttaa, että Turun ja Helsingin välisen Tunnin junan suunnittelu on maan raidehankkeista pisimmällä, sitä on rahoitettu jo 40 miljoonalla eurolla ja suunnittelua on tehty jo useampi vuosi.

– Hankkeen ensimmäinen osa Espoon kaupunkirata on investointipäätöstä vaille valmis rakennettavaksi. Hankkeen viivästyksetön eteneminen on nyt erittäin tärkeää, jotta Suomi pystyy investoinnissa hyödyntämään heti tulevan EU-rahoituskauden alussa hakuun tulevaa liikenneverkkorahaa.