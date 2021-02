Ilkka Kanerva: Suomi ei nouse verotusta lisäämällä

Kokoomuksen mukaan hallitus ei ole halunnut sitoutua painokkaasti EU-paketin kertaluontoisuuteen.

– Kokoomus rakentaa sopua, muttei hinnalla millä hyvänsä. Heinäkuussa neuvoteltu elpymispaketti ei auta koronan runtelemia EU-maita parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi suhtaudumme varauksellisesti pakettiin sekä päätökseen EU:n omista varoista, kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanerva totesi eduskunnassa tiistaina.

Kanerva piti puolueensa ryhmäpuheenvuoron EU:n elpymispakettia koskevassa välikysymyskeskustelussa.

Hänen mukaansa paketin elvyttävä vaikutus on sitä tuntuvampi mitä rohkeammin varoja suunnattaan osaamistason kehittämiseen sekä muihin talouskasvua edistäviin hankkeisiin.

– Hallituksen suunnitelmat näyttävät tältä osin valitettavasti olevan vanhan kertausta. Tämä on ongelmallista järjestelyssä, jossa oma takaisinmaksuosuutemme 30 vuodelle tarkoittaa useiden satojen miljoonien vuotuista maksuosuutta. Siksi meidän saantomme tulisi kohdentaa elvyttämään osaamistamme, elinkeinoelämäämme, työllisyyttä ja kansantalouttamme.

Paketissa on Ilkka Kanervan mukaan kyse mittasuhteiltaan valtavasta järjestelystä, ”jossa piru vaanii yksityiskohdissa”.

– Me emme halua ottaa valtavaa velkaa ilman takeita siitä, että talouden moraalikato voidaan estää. Neuvotteluissa on epäonnistuttu, jos seuraus on se, että me otamme velkaa maksaaksemme eteläisen Euroopan holtitonta taloudenpitoa, hän summasi.

Kanerva totesi, että Suomen kokonaisvastuut kasvavat paketin myötä, ja riski veronmaksajien taakan lisäyksestä on selvä samalla kun maan kilpailukyky on vaarassa heikentyä.

– Talouden perusasiat ovat samat niin Euroopassa kuin Suomessakin. Eurooppa – yhtä vähän kuin Suomikaan – ei nouse verotusta lisäämällä. Eikö terve vastuullisuus olisi edellyttänyt, että leväperäisesti asiansa hoitaneilta olisi edellytetty talouskasvua edesauttavia rakenteellisia uudistuksia ja jokaisen jäsenmaan selkeää omaa velkavastuuta? Mutta ei!

Kanerva korosti kokoomuksen eduskuntaryhmän katsovan, että elpymisratkaisun on oltava kertaluonteinen.

– Hallitus on ollut oudon haluton sitoutumaan painokkaasti järjestelyn ainutkertaisuuteen. Yksinkertaisesti huonosti neuvoteltu.

Kansanedustaja huomautti eduskunnan perustuslakivaliokunnankin edellyttäneen Suomen vastuiden tarkkarajaisuutta.

– Tulonsiirtounioni rapauttaa uskoamme Euroopan ideaan. Olemme vaarallisella tiellä, jossa epäedullisen neuvottelutuloksen myötä EU-jäsenyytemme hyvät ja kiistattomat hyödyt asetetaan kyseenalaiseksi. EU-jäsenyyteen ei voi suhtautua kirjanpitoharjoituksena.

Nyt ollaan Ilkka Kanervan mukaan kaukana hyvästä ratkaisusta.

– EU:n mallioppilas ei neuvotteluissa onnistunut parhaansa mukaan. Kokoomus pitää kiinni arvo-, turvallisuus ja talousyhteisöstämme mutta arvioimme neuvottelutulosta kriittisesti.

Kanerva esitti hallitukselle epäluottamuslausetta seuraavasti:

– Eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut EU:n elpymispakettia koskevissa neuvotteluissa moraalikadon riskin minimoimisen sekä rahoituksen selkeän ehdollisuuden, elvytysrahojen tarkoituksenmukaisen kohdentumisen ja paketin ainutkertaisen luonteen varmistamisen osalta, minkä vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.

Perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Liike nyt vaativat välikysymyksessään EU:n elvytyspaketin torjumista. Käytännössä paketissa on kyse 750 miljardin euron yhteisvelasta, jota jaetaan lainoina ja avustuksina jäsenmaille koronakriisin vaikutusten kuittaamiseen.

Suomen osuus paketin lainoista on noin 6,6 miljardia euroa. Suomelle olisi tulossa paketista viimeisimpien tietojen mukaan taas noin 2,7 miljardia euroa vuosina 2021-2023.