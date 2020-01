Ilkka Kanerva: Lähi-idän tilanne edelleen epävakaa

Puolustusvaliokunnan puheenjohtajan mukaan suomalaisiin sotilaisiin kohdistuva turvallisuusuhka on otettava vakavasti.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanervan (kok.) mukaan suomalaissotilaiden tilanne Irakissa on vaarallisempi kuin kertaakaan aiemmin rauhanturvaoperaatioissa.

Valiokunta kuuli torstaina ylimääräisessä kokouksessaan puolustusvoimien ja puolustusministeriön edustajia. ISIS-vastaisen Operation Inherent Resolve -tehtävän jatkoa käsittelevä kokous kutsuttiin koolle Iranin suorittamien ohjusiskujen jälkeen. Pohjois-Irakin Erbiliin sijoitetut suomalaiset kouluttajat olivat hyökkäyksen aikaan suojautuneina pommisuojiin.

– Totesimme, että tilanne alueella on epävakaa. Nopeat muutokset ovat täysin mahdollisia ja niihin pitää varautua. Toinen erityinen asia on se, että Suomen on satsattava kriisinhallintaoperaatioiden omasuojan järjestämiseen. Suomalaisten sotilaiden turvallisuusuhka on otettava tosissaan ja vakavasti, Ilkka Kanerva sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Kanerva huomautti, että kaikki muut Pohjoismaat Islantia lukuun ottamatta ovat mukana yli 30 maan operaatiossa.

– Keskustelussa korostettiin, että haluamme olla myötävaikuttamassa kehitykseen, jossa Irakin oman roolin ja vastuun täytyy olla kasvamaan päin. Prosessi auttaa Irakia vahvistamaan itseään.

Ilkka Kanervan mukaan kriisin kärjistyminen on vältetty ainakin toistaiseksi. Hän toivoi tuoreelta EU-komissiolta jämäkkyyttä omissa ulkopoliittisissa linjauksissaan.

– Kukaan ei kykene takaamaan sitä, miten tästä mennään eteenpäin. Koston kierre on edelleen reaalinen. Se voi ilmetä hyvin monella eri tavalla ja eri maantieteellisillä alueilla. Suomalaisten tilanne siellä on hyvin hallinnassa, eikä loukkaantumisia ei ole sattunut, Ilkka Kanerva totesi.

EU:n ulkoasiainneuvosto kokoontuu perjantaina käsittelemään Lähi-idän tilannetta. Myös Nato pitää oman kokouksensa.

– Kukaan ei halua avoimen konfliktin kiihdyttämistä. Tarvitsemme de-eskalaatiota, jotta konflikti ei riistäydy käsistä. Jokainen osaa nähdä, mihin se johtaisi. Kymmenen vuoden työ ISIS-vastaisessa taitselussa valuisi hiekkaan ja vahvistaisi ääriliikkeitä, Ilkka Kanerva sanoi.