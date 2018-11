Ilkka Kanerva: Kansalaispalvelus tutkimisen arvoista

Kansanedustajan mielestä suomalaisten näkemykset turvallisuuspolitiikasta ja maanpuolustuksesta ovat ennallaan.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Ilkka Kanervan (kok.) mukaan päähuomiota olisi yleisemmin kiinnitettävä muuttuvaan turvallisuusympäristöön, jossa perinteisten sotilaallisten uhkien rinnalle on noussut uusia monimuotoisia uhkia.

– Ajatus kansalaispalveluksesta olisi tässä mielessä tutkimisen arvoinen hanke, joka tukisi kokonaisturvallisuuden periaatetta maanpuolustuksessa, hän toteaa viitaten Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tutkimukseen kansalaispalveluksen suosion noususta.

Kanervan mukaan on kuitenkin muistettava, että Suomen aseellinen puolustaminen perustuu jatkossakin yleiseen asevelvollisuuteen.

– Kansalaispalvelus ei korvaa tätä eikä tämä olisi edes sen tarkoitus. Yleinen asevelvollisuus on toimiva järjestelmä, johon panostetaan ja jota kehitetään ajassa.

Kanerva arvioi, että kansalaispalvelus voisi myös mahdollisesti lisätä suomalaisten maanpuolustustahtoa.

– Joka tapauksessa on tärkeää saada myös esimerkiksi naiset entistä voimakkaammin mukaan kehittämään kokonaisturvallisuutta perustuslain hengen mukaisesti.

Kanervan mielestä MTS:n mielipidemittauksen maanpuolustustahtoa koskeviin tuloksiin ei tulisi suhtautua dramaattisesti.

– Suomalaisten maanpuolustustahto on säilynyt vahvana ja on edelleen erittäin korkea eikä tässä suhteessa ole havaittavissa perustavanlaatuisia muutoksia. On myös pidettävä mielessä, että Suomessa maanpuolustustahto on edelleen Euroopan korkeimpia.