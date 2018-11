Ilkka Kanerva: GPS-järjestelmän sakkaamista harjoiteltava

Puolustusvaliokunnan puheenjohtajan mukaan GPS-häirintä voidaan rinnastaa ilmatilaloukkaukseen.

Siviili- ja sotilasilmailun pitää harjoitella lentotoimintaa itse luoduissa olosuhteissa, joissa Suomen alueelle kohdistetaan GPS-häirintää, totesi puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) Puolustusvoimien kansainvälistä harjoitustoimintaa käsittelevässä seminaarissa keskiviikkona.

– Tässähän joku hyvää tarkoittava kaveri sanoi, että sitä pitääkin harjoitella. Lentotoimintaa pitää harjoitella olosuhteissa, joissa GPS-järjestelmä sakkaa, Ilkka Kanerva sanoi paneelikeskustelussa.

Norjan viranomaiset syyttävät Venäjää Naton harjoituksen aikana pohjoisessa Suomessa ja Norjassa koetusta häirinnästä. Ulkoministeriö vahvisti viime torstaina, että Suomi jakaa norjalaisten käsityksen. Asiaa käsitellään Venäjän kanssa diplomaattiteitse.

Kanerva kertoo Norjan järjestäneen hiljattain lentoharjoituksen varautuakseen GPS-häirintään jatkossa.

– Jos tietoni pitävä paikkansa, norjalaiset loivat itse sellaiset olosuhteet, joissa GPS-järjestelmä ei toimi. Minusta tällainen ajattelu on täysin normaalia.

Kanervan mukaan toisella valtiolla ei kuitenkaan ole kansainvälisten pelisääntöjen puitteissa oikeutta toimia näin suvereenin valtion alueella.

– Mutta jos näin toimitaan toisissa tarkoitusperissä ilman ennakkotietoa ja kontrollia, niin silloin kysymys on vahingontuottamuksesta.

– Tämä on täysin rinnasteinen ilmatilaloukkaukselle. Jos me katsomme sitä läpi sormien, niin se on ensimmäinen signaali siitä, että Suomen suvereniteettia voidaan loukata. Sen takia tämä on merkittävä periaatteellinen kysymys.

Kanerva pitää viisaana, että Suomi reklamoi välittömästi, selkeästi ja julkisesti, jos ilmatilaa loukataan.

Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari (sd.) on samoilla linjoilla Kanervan kanssa.

– Pidän huolestuttavana sitä, että vaikuttamista ulotetaan oman maan rajojen ulkopuolelle. Tässä on kyse hybridivaikuttamisen yhdestä tavasta. Sen lisäksi on kyse lentoliikenteen vaarantamisesta, Kari sanoi.

– On hyvä muistaa, että tämä ei ole uusi ilmiö. Kyse on enemmänkin siitä, kuten Ilkka Kanerva totesi, miten me reagoimme suvereniteetin loukkaukseen.