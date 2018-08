Ilkka Kanerva: Emmanuel Macronin sotilaallista hanketta ei voi sivuuttaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja uskoo interventiojoukkojen olevan keskeisiä Ranskan presidentin vierailulla.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) suhtautuu myönteisesti Ranskan presidentti Emmanuel Macronin ajamiin interventiojoukkoihin.

– Macronin hanketta ei voi sivuuttaa, koska se liittyy suurempaan kokonaisuuteen, Ilkka Kanerva sanoo Verkkouutisille.

Suomi ei ole vielä tehnyt osallistumispäätöstä. Presidentti Sauli Niinistön mukaan Niinistön mukaan ratkaisu asiassa tehdään kesän loppuun mennessä.

– Jos me kerran olemme sillä tiellä, että Euroopan puolustusta on tehostettava, niin itse lähtökohtaisesti suhtaudun myönteisesti Ranskan aloitteeseen, koska se on omiaan vahvistamaan Euroopan puolustusulottuvuutta.

Ranska ja kahdeksan muuta EU-maata allekirjoittivat kesäkuun lopussa aiesopimuksen puolustusyhteistyön tiivistämisestä. Presidentti Macron on kutsunut halukkaat maat mukaan uusiin interventiojoukkoihin, jotka toimisivat Euroopan unionin ja puolustusliitto Naton rakenteiden ulkopuolella.

Kanerva pitää varsin todennäköisenä, että interventiojoukot nousevat keskeisellä tavalla esiin presidentti Macronin Suomen-vierailun yhteydessä elokuun lopussa.

– Tuntuisi luonnottomalta, jos sitä asiaa ei nyt käsiteltäisi kunnolla tällaisen vierailun yhteydessä. On täysin selvä, että muiden asioiden ohella tämä kysymys on luullakseni tapetilla ilman muuta.

Kanerva korostaa, että Euroopalla on valtava määrä haasteita edessään ja ne muodostavat keskustelun olennaisen sisällön.

– Tietysti näiden Euroopan suurien haasteiden joukossa on tämä Euroopan puolustusulottuvuus.

– Ymmärrettävästi Macron tulee perustelemaan, miksi hän on tehnyt tämän aloitteen. Hän odottaa totta kai, että siihen reagoidaan.

Kanervan mielestä Suomelle on tärkeää tehdä sotilaallista yhteistyötä eri kokoonpanoissa. Hän pitää tärkeänä muun muassa Britannian johtamia JEF-joukkoja, joihin myös Suomi kuuluu.

Kanerva toivoo, että Pohjoismaat lähtisivät yhdessä mukaan presidentti Macronin ajamiin interventiojoukkoihin. Macronille pitäisi viestiä, että hankkeessa olisi oltava myös pohjoinen ulottuvuus, koska sotilaallinen yhteistyö Pohjoismaiden kesken on tärkeää.

– Macronin aloitteeseen vastattaisiin Pohjoismaiden kesken yhdessä ja todettaisiin, että hankkeen rakentamisessa olisi perusteltua ottaa huomioon myös pohjoinen suuntautuminen.

Ranskan ajamaan hankkeeseen on suhtauduttu niin, että se suuntautuisi lähinnä Välimerelle ja Afrikan maihin.

– Voisimme vastata Pohjoismaiden kanssa yhdessä, että pitäisimme tärkeänä arktisen ulottuvuuden rakentamista.