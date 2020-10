IL: Ylilääkäri yllättyi viruksen etenemisestä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Infektioylilääkärin mukaan korona on levinnyt syksyllä nopeasti.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas kehottaa ihmisiä ajattelemaan kasvomaskin käyttöä uutena normaalina.

Jos koronatartuntojen määrä kasvaa nykyiseen tahtiin, on vaarana että riskiryhmään kuuluvia sairastuu niin paljon, että sairaalat ruuhkautuvat. Rankimmillaan koronan vastatoimet voivat vaatia jälleen rajoitustoimia, jotka haittaavat elämää ja tulevat kalliiksi.

– Mennään uuteen normaaliin ja pidettäisiin sillä yhteiskunnan pyörät pyörimässä, Markku Broas sanoo Iltalehdelle.

Päättynyt kesä oli koronan suhteen varsin leppoisa ja antoi ihmisille aikaa hengähtää. Nyt tilanne on etenkin Etelä-Suomessa toinen. Myös muilla alueilla on puhjennut tartuntaryppäitä, joita on käyty nitistämään paikallisesti, muun muassa Kuhmossa, Mikkelissä ja Jyväskylässä. Broas kertoo itsekin yllättyneensä, että virus etenee näin nopeasti.

– Kieltämättä olen yllättynyt.

Broas huomauttaa, että osa tautitapausten lisääntymisestä selittyy kasvaneella testausmäärällä. Pääsyy tartuntojen lisääntymiseen on kuitenkin se, että ihmiset tapaavat toisiaan. Siksi taudin etenemisen tahti riippuu nyt jokaisen omasta käyttäytymisestä ja valinnoista, Broas painottaa.

– Nyt tarvitaan kansanliike, ja on aika ryhdistäytyä, hän sanoo ja kertaa ne keinot, joilla koronaviruksen eteneminen estyy: käsienpesu ja käsidesin käyttö, yskiminen turvallisesti hihaan tai nenäliinaan sekä turvavälien pito.

Broas lisää listaan maskin käytön, josta hän toivoo uutta normaalia tilanteisiin, joissa ollaan lähellä muita. Niitä ovat esimerkiksi julkisilla kulkuvälineillä matkustaminen tai ravintolan tanssilattialla pyörähtäminen.

Maskeja koskevat ohjeet ovat suosituksia, koska käyttöpakon määrääminen edellyttäisi muutoksia lakiin.

–Maskinkäyttöpakko edellyttää lainsäädäntöä ja sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtioneuvoston päätöksiä. Sitä ei voi alueviranomainen tehdä, Broas toteaa.