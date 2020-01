IL: Vihreät sivuuttamassa ansioituneemman hakijan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreät aikoo sivuuttaa Supon päällikön Antti Pelttarin poliittisella virkanimityksellä.

Iltalehden tietojen mukaan sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo esittää Kirsi Pimiää sisäministeriön kansliapäälliköksi.

Ohisalo on tuomassa esityksensä keskiviikkona valtioneuvoston istuntoon päätettäväksi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksessa on Iltalehden tietojen mukaan valmisteilla laaja nimityspaketti, jossa hallituspuolueet sopivat keskenään kansliapäällikköjen paikkojen jakamisesta.

Kirsi Pimiä työskentelee nyt yhdenvertaisuusvaltuutettuna ja on taustaltaan vihreä. Vuosina 2007–2008 hän vaikutti oikeusministerin Tuija Braxin (vihr.) erityisavustajana.

Pimiän nimitys on hallituslähteiden mukaan perinteinen poliittinen virkanimitys, sillä sisäministeriön kansliapäällikön paikkaa on hakenut myös Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari. Kokoomuslaisella Pelttarilla on merkittävästi painavampi ansioluettelo kuin Pimiällä.

Ohisalon on esitettävä hallitukselle muistio, jossa hän perustelee julkisesti, miksi Pimiä on hänen mielestään hakijoista paras.