IL: Verottajan vinkit – vähennä maskit verotuksessa

Vähennyksiä voi korona-aikana tehdä työhuoneesta ja kasvomaskeista.

Verottaja muutti verovähennyskäytäntöjä työelämään vaikuttaneen koronavuoden 2020 vuoksi. Asiasta kertoo Iltalehden artikkeli.

Satunnaisesta etätyöstä saatava kaavamainen työhuonevähennys on uusi asia verotuksessa ja kattaa työhuoneen vuokran, kalusteet, valon, sähkön, lämmön ja siivouksen.

Vähennys on 900 euroa, kun henkilö tekee etätöitä yli 50 prosenttia työpäivien kokonaismäärästä. Vähennys on 450 euroa, kun henkilö tekee etätöitä enintään 50 prosenttia työpäivien kokonaismäärästä.

Tulonhankkimisvähennyksessä voi etätöihin hankitut työvälineet vähentää tulonhankkimiskuluina. Välineiden täytyy olla pääasiassa työkäytössä.

Matkakustannusten vähentäminen muuttuu, ja kasvomaskien kulut ovat uusi asia. Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut voi vähentää verotuksessa niiltä päiviltä, kun käy työnantajan toimipaikassa. Omavastuuosa on 750 euroa vuodessa.

Jos käyttää itse ostettua maskia joukkoliikenteessä kodin ja työpaikan välisillä matkoilla, voi vähentää maskien kustannukset verotuksessa matkakuluina. Maskivähennyksen määrä on kaksi euroa jokaiselta päivältä, jonka voi tehdä THL:n 13. elokuuta 2020 antaman maskisuosituksen jälkeen.