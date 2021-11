IL: Verisitseissä rangaistiin painostamalla juomaan verta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opiskelijatapahtuman järjestäjän mukaan rangaistus ei liittynyt alkoholista kieltäytymiseen.

Iltalehti uutisoi Turun yliopiston biologian ja maantieteen opiskelijoiden ainejärjestön Halloween-sitseistä. IL:een yhteyttä ottaneiden mukaan alkoholista kieltäytyneille osallistujille juotettiin rangaistuksensa naudanverta.

Jodel-keskustelussa tapahtumaa on kutsuttu ”verisitseiksi”. Sitsikulttuuriin ovat kuuluneet erilaiset nöyryyttävät rangaistukset.

Ainejärjestön puheenjohtaja vahvistaa, että sitseillä yksi opiskelija joi verishotin osana rangaistusta. Tämä ei hänen mukaansa liittynyt alkoholista kieltäytymiseen.

Puheenjohtajan mukaan ainejärjestö ei kuitenkaan hyväksy veren juottamista rangaistuksena ja ”tuomitsee tällaisen toiminnan kokonaan”.

– Kaikille rangaistus tuli täytenä yllätyksenä. Tilanne oli niin epäselvä, ettei siihen voinut puuttua kesken kaiken, hän sanoo IL:lle.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) puheenjohtaja Aliisa Wahlsten sanoo, että kaikki ei ole sitseillä mennyt ihan oikeaoppisesti.

Hänen mukaansa opiskelijoille juotettu veri oli naudan verta, jota oli hänen käsityksensä mukaan tuputettu opiskelijoille. Wahlsten sanoo ymmärtäneensä, että opiskelijoita oli painostettu juomaan verta, mutta ei tiedä, oliko juomaa tuputettu nimenomaan alkoholista kieltäytyneille.

– Ylioppilaskunnan näkökulmasta ei ole missään mielessä hyväksyttävää, että sitä on tuputettu siellä juomana. Se ei ole opiskelijakulttuuria. Kyse on kuitenkin järjestöistä, jotka ovat itsenäisiä ja me haluamme tukea heitä yhdenvertaisuusasioissa.