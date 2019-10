IL: Veikkaukselta 500000 euroa palkkioita 35 kansanedustajalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kolmelle nykyiselle ministerille on maksettu palkkioita yli 60 000 euroa.

Iltalehden selvityksen mukaan Veikkauksen hallintoneuvostossa toimiville kansanedustajille on maksettu vuosien 2010–2018 aikana palkkioita yhteensä 499 552 euroa.

Palkkioita on maksettu 35 nykyiselle ja entiselle kansanedustajalle. Nykyisten edustajien osuus kokonaissummasta on 278 453 euroa.

Nykyisistä ministereistä eniten palkkioita on kertynyt maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle (kesk.) sekä kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paaterolle (sd.). Lepälle on maksettu 33 710 euroa ja Paaterolle 24 310 euroa. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) on saanut Veikkaukselta 8 684 euroa.

2010-luvun alussa Veikkauksen hallintoneuvoston jäsenille maksettiin kiinteänä kuukausipalkkiona 500–1000 euroa ja kokouspalkkiona 200 euroa. Keskustan entinen kansanedustaja Juha Rehula osallistui vuonna 2010 yhteen kokoukseen ja kuittasi palkkiokseen 3200 euroa.

Tällä hetkellä hallintoneuvostolle maksetaan vain 500–800 euron kokouspalkkio. Viime vuonna kokouksia pidettiin kuusi kappaletta.

Nykyisistä kansanedustajista eniten palkkioita on kertynyt Ilkka Kanervalle (kok.), joka on toiminut lähes koko tarkastelujakson hallintoneuvoston puheenjohtajana. Hänelle Veikkaus on maksanut yhteensä 66 219 euroa.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa Veikkauksen hallintoa ja vastuullista rahapelitoimintaa sekä tukea yhtiön ja sidosryhmien välistä yhteistyötä. Sen 28 jäsenestä 12 on kansanedustajia.