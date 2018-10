IL: Vanhat rikollisjengit hermostuneita ulkomaisista tulijoista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisin mukaan Suomessa on nyt noin 80 rikollisjengiä, joissa on noin 800 jäsentä.

Iltalehden haastattelema keskusrikospoliisin rikostarkastaja Ari Lahtela sanoo Suomeen tulleen useita ei-kantasuomalaistaustaisia jengejä. Ne ovat hänen mukaansa kansainvälisiä ja usein globaalisti toimivia ryhmittymiä.

Rikostarkastajan mukaan jengejä on tullut Suomeen muun muassa Hollannin suunnalta, Venäjän kautta, USA:sta ja Kauko-Aasiasta.

– Se on huumeita, väkivaltaa ja talousrikollisuutta, Ari Lahtela sanoo IL:lle.

– Vaikuttavuus on valtakunnallista. Tyypillisesti huumausaineiden maahantuonti ja levitys tapahtuu näiden jengien toimesta Hangosta Utsjoelle. Näkyvyys keskittyy isoimpiin kaupunkeihin, joissa on jengitiloja.

Vanhat kantajengit seuraavat poliisin mukaan hermostuneesti, mitä uudet ryhmittyvät tuovat ja millä tavalla kiristyvä tilanne hoidetaan.

Lahtela sanoo maahanmuuttajien kotouttamisen parissa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden olevan entistä tärkeämmässä roolissa. Syrjäytyneet ja paperittomat voivat joutua jengien rekrytoinnin kohteeksi. Maahantulovyöry kriisialueilta toi myös tullessaan turvallisuutta vaarantavia henkilöitä.

– He voivat olla rikollisia, poliiseja tai sotilaita. Yhtä kaikki, kädet ovat voineet olla veressä. Tällainen väkivaltapotentiaali on olemassa. Jos heillä ei ole elämässään mitään edellytyksiä laillisessa yhteiskunnassa, niin he ovat alttiita harkitsemaan myös liittymistä jengeihin tai tekemään yhteistyötä niiden kanssa, keskusrikospoliisin Lahtela sanoo.