IL: Vaihto-opiskelijat rikkovat rajoituksia toistuvasti, yliopisto voimaton

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rehtorin mukaan toiminta aiheuttaa mainehaittaa.

Ulkomaiset vaihto-opiskelijat ovat toistuvasti järjestäneet juhlia Vaasassa, Iltalehti kertoo.

Poliisin mukaan kyse on tietoisesta rajoitusten rikkomisesta ja juhlissa on tavattu samoja opiskelijoita. Juhlissa on samanaikaisesti ollut jopa 50 henkilöä.

– Isommassa juhlassa, joka käytiin viikonloppuna keskeyttämässä, tavattiin aika paljon samaa porukkaa kuin aiemmin. Eli ovat hyvin tietoisia siitä, mitkä rajoitukset ja suositukset ovat voimassa, mutta silti ovat jatkaneet tätä toimintaa. Sitten kun siellä oli sitä vastustusta, että ei haluttu poistua, niin muutama otettiin kiinni ja heitä sakotettiin niskoittelusta, Pohjanmaan poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Mikael Appel sanoo IL:lle.

Poliisi ei ota kantaa siihen, kuinka monta kertaa se on keskeyttänyt juhlia. Appelin mukaan tehtäviä on kuitenkin ollut enemmän viime viikonloppuina.

Ilkka-Pohjalaisen tietojen mukaan juhliin osallistuvat vaihto-opiskelijat ovat pääasiassa Vaasan yliopistosta. Mukana on tiettävästi ollut myös ruotsinkielisen ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Novian opiskelijoita.

Iltalehden mukaan Vaasan yliopisto on tietoinen vaihto-opiskelijoiden toiminnasta, mutta sen puuttumiskeinot ovat hyvin rajalliset.

– Voimme tiedottaa ja ohjata, mutta eihän yliopisto voi ihmisten vapaa-ajan toimintaan kampuksen ulkopuolella puuttua, Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto vastaa.

Hänen mukaansa opiskelijoiden erottamista ja opinto-oikeuden peruuttamista on pohdittu, mutta se olisi hidas vaihtoehto. Asiaa vaikeuttaa myös se, että yliopiston tiedossa ei ole juhliin osallistuneiden opiskelijoiden nimiä.

Rehtori kertoo olevansa huolissaan myös siitä, että vaihto-opiskelijoiden juhlinta aiheuttaa Vaasan yliopistolle mainehaittaa.

