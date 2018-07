IL-US:n kysely: Vain joka neljäs vihreiden äänestäjä on varma kannastaan

Vihreiden omien äänestäjien joukossa on hajontaa, sillä vain joka neljäs äänestää puoluetta varmasti.

Iltalehden ja Uuden Suomen kyselyyn vastanneista 16 prosenttia voisi harkita äänestävänsä vihreitä. Vasemmistoliiton äänestäjistä jopa 55 prosenttia kertoi harkitsevansa vihreiden äänestämistä.

SDP koettiin toiseksi houkuttelevammaksi puolueeksi muiden puolueiden äänestäjien joukossa 12 prosentin saaliillaan. Kokoomusta voisi äänestää 11 prosenttia vastanneista.

Vihreät sai eniten kannatusta vasemmistoliiton lisäksi SDP:n ja RKP:n äänestäjien joukosta. Kokoomuksen äänestäjistä 16 prosenttia voisi äänestää myös vihreitä.

Vihreät nousee laskennallisen 16 prosentin kannatuspotentiaalinsa puolesta gallupien kärkikahinoissa olevien SDP:n ja kokoomuksen kanssa samoille lukemille.

IL-US-gallupin kannatuspotentiaalissa on laskettu yhteen puoluekannatus kesäkuulta 2018 sekä puolueen saama kannatus muiden puolueiden äänestäjiltä.

SDP on ykkösenä 32 prosentilla (20+12), kokoomus toisena 31 prosentilla (20+11) ja vihreät kolmantena 30 prosentin kannatuksellaan (14+16).

Vaikka vihreillä on eniten kannatusta muista puolueista, on sen omista äänestäjistä vain 25 prosenttia varmoja kannattajia. Vain joka neljäs vihreistä on siis sen varmaa peruskannattajajoukkoa. Luku on puolueista selvästi alin. Toiseksi vähiten varmoja äänestäjiä on RKP:llä, mutta senkin kohdalla luku on 48 prosenttia.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksessa käy ilmi, että puolueessa ei olla varmoja myöskään puheenjohtaja Touko Aallon lumovoimasta. Vain 35 prosenttia puolueen kannattajista uskoo Aallon lisäävän vihreiden kannatusta.

Eniten kannatusta omiensa joukosta sai vasemmistoliiton Li Andersson. 89 prosenttia puolueen kannattajista uskoo Anderssonin vaikuttavan puolueensa kannatukseen myönteisesti.