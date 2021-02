IL: Työmaa ohjeisti vastaamaan lääkärille: ”Ei ole ollut kontakteja”

Rakennustyömaan kirjallisissa koronaohjeissa annettiin valmiit vastaukset.

Korona-ohjeistus 20.1.2021 … – Mikäli työntekijälle tulee soitto lääkäriltä tai epäillään Koronatartuntaa ja kysytään kenen kanssa on ollut tekemisissä, niin vastaus on, että on työskennelty vain oman työryhmän kanssa ja kontakteja muiden kanssa ei ole ollut työmaalla. Työmaalla on noudatettu etäisyyssuosituksia ja käytetty kasvomaskeja. Työmaatoimistoon on ollut pääsy kielletty.

Iltalehti kertoo tällaisen kirjallisen määräyksen olleen esillä vantaalaisen rakennustyömaan työmaakopissa.

Yhtiön toimitusjohtaja sanoo IL:lle, että ohjeistus on ollut huono ja asiaton. Hän pyytää sitä anteeksi.

– Kyseessä on yksittäisellä työmaalla tehty virheellinen paperi, joka on poistettu jo pari viikkoa sitten. Ohje ei ole yrityksemme ja työmaidemme koronaohjeistuksen mukainen, toimitusjohtaja toteaa.

Toimitusjohtaja ei vastannut kysymykseen siitä, oliko tarkoitus peitellä huonoa koronakäytäntöä. Hän ei myöskään vastannut kysymyksiin tartunnoista yhtiön työmaalla.