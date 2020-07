IL: Tuomioistuin tutkii suomenkielisten lasten syrjintää Ruotsissa

Suomi on Ruotsissa virallinen vähemmistökieli, mutta sen oikeudellinen asema on epäselvä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT aikoo tutkia, onko Ruotsi syyllistynyt suomenkielisten lasten syrjintään, uutisoi Iltalehti.

Valituksen mukaan västeråsilaisen koulun suomiluokan oppilaita oli kielletty puhumasta suomea, sillä se olisi syrjivää ruotsalaisia kohtaan, jotka eivät ymmärrä suomea. Suomenkielisiä lapsia on valituksen mukaan pidetty erillään, itketetetty ja syrjitty kielen perusteella.

Usean lapsen vanhemmat tekivät valituksen EIT:lle sen jälkeen, kun Ruotsin viranomaiset eivät olleet suostuneet puuttumaan lasten kokemaan syrjintään. Perheitä edustava oikeusavustaja Parikka Altenstedtin mukaan koulutoimenvirasto, syrjintävirasto ja oikeusasiamiehet ovat olleet haluttomia tutkimaan tapausta.

Vanhempien mukaan suomen ja muiden vähemmistökielten aseman edistäminen ei voi rajoittua vain luokkahuoneeseen.

– Suomen kielen käyttö ei voi rajoittua vain opetuksen yhteydessä luokassa käytävään dialogiin opettajan kanssa, vaan sitä tulee pystyä käyttämään koko koulupäivän ajan, linjaa Linda Tanskanen, yksi valituksen tehneistä vanhemmista.

Suomenkielisten syrjintää on aiemmin esiintynyt Västeråsin lisäksi myös Malmössä ja Göteborgissa. EIT:lle lähetetty tapaus on kuitenkin ensimmäinen laatuaan, jossa kaikki kansalliset muutoksenhakukeinot on käyty tuloksetta läpi. Ruotsia ei ole aiemmin syytetty kielisyrjinnästä EIT:ssä, mutta Euroopan neuvosto on antanut sille huomautuksia kielivähemmistöjen asemasta.