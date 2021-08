IL: Tuleeko festariviikonlopusta koronapommi?

Tänä viikonloppuna on järjestetty monia festivaaleja ympäri Suomea.

Terveydenhuollon asiantuntijoiden keskuudessa on erimielisyyttä heinäkuun lopussa järjestettyjen massatapahtumien terveysturvallisuuteen, uutisoi Iltalehti.

Aiemmin esimerkiksi Tampereella järjestetty Tammerfest on näkynyt koko Pirkanmaan koronaluvuissa selkeästi. Sairaanhoitopiirien asiantuntijat eivät kuitenkaan pidä festivaaleilla ja muissa vastaavan kokoluokan tapahtumissa käymistä yksiselitteisesti pahana asiana.

Helsingin kaupungin infektiolääkäri Terhi Heinäsmäen mukaan pääkaupunkiseudun tapahtumista ei toistaiseksi ole lähtenyt liikkeelle suurta tartuntapiikkiä.

– Sen verran olemme tehneet joka viikko analyysejä, että Hangon regatan kaltaista suurta tartuntarypästä ei ole lähtenyt vielä nousemaan. En kuitenkaan sano, ettei näin voisi tapahtua. Tiedot tulevat viiveellä, joten esimerkiksi viime päivien tartunnoista on vaikeaa sanoa, Heinäsmäki kertoo Iltalehdelle.

Turun yliopistollisen keskussairaalan tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala pitää mahdollisena sitä, että tartunnat tulevat nousemaan massatapahtumien myötä kaupungissa selkeästi.

Kaupungissa on tänä viikonloppuna vietetty esimerkiksi Down By The Laituri -festivaalia ja Turku Sea Jazz 2021 -tapahtumaa.

– Nuorten ihmisten keskuudessa tartuntoja tulee paljon. Tapahtumissa on kuitenkin pyritty noudattamaan varotoimia, ja terveydenhuolto on ollut kaupungin sekä poliisin kanssa mukana varmistelemassa terveysturvallisuutta tapahtumien järjestäjien kanssa, Rintala sanoo.

Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo korostaa festivaalikansan omaa vastuuta. Kaupungissa on tänä viikonloppuna järjestetty Qstock-festivaali. Mäkitalon mukaan tapahtumissa on mahdollista asioida terveysturvallisesti.

– Kyllä se on mahdollista. Festivaalit on järjestetty yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa ja niihin on pyritty rakentamaan turvallisia käytäntöjä. Lisäksi vielä perjantaina kaupunki asetti uudelleen maskisuosituksen ja jakoi festivaaleille maskeja, kun tilanne heikkeni kaupungissa viikon aikana äkillisesti. Kyllä se aika ihme olisi, jos tartuntapiikkiä ei tulisi, Mäkitalo kertoo IL:lle.

Mäkitalon mukaan neljäs aalto tulee leviämään aiempia nopeammin ja rokotesuoja joutuu todella kovaan testiin.

– Jos rokotussuoja ei pidä, silloin tarvitaan erittäin kovat rajoitukset ja tilanteen rauhoittumiseen menee todennäköisesti neljästä kuuteen viikkoon. Olen kyllä vähän huolestunut.