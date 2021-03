IL: Tehohoidossa yhä nuorempia potilaita

Työikäisten osuus koronapotilaissa on kasvanut.

Valtaosa koronaviruksen vuoksi tehohoidossa olevista on työikäisiä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella, Iltalehti kertoo.

– Tällä hetkellä teholla olevat potilaat ovat 30–70-vuotiaita, pääosin 50–70-vuotiaita, työikäisiin painottuen, Husin tehohoidon linjajohtaja Minna Bäcklund sanoo IL:lle.

Iäkkäimpien osuus tehohoidon potilaista on pienentynyt. Syynä on rokotusohjelman eteneminen. Annoksia on sosiaali- ja terveydenhoitoalan henkilökunnan jälkeen annettu iäkkäimmille ihmisille. Bäcklundin mukaan tehohoidossa on ollut vielä myös yli 70-vuotiaita ihmisiä.

– Husin sairaaloissa yli 80-vuotiaiden määrä vaikuttaisi laskeneen, eikä heitä tehohoidossa juurikaan nyt ole ollut.

Tehohoidossa on myös yksittäisiä parikymppisiä. Monilla potilailla on jokin vakavalle koronavirustaudille altistava perussairaus, mutta joukossa on myös perusterveitä.

– Kukaan ei voi edelleenkään täysin tuudittautua siihen, etteikö voisi saada koronaviruksen vaikeampaa tautimuotoa ja päätyä tehohoitoonkin, Bäcklund sanoo IL:lle.