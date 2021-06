IL: Surmaaja voi ”kätkeytyä” rattijuopumuksen taakse

Hengen toiselta riistänyt rattijuoppo saattaa välttää vankilan.

Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen pohtii Iltalehdessä tuomioita tapauksista, joissa rattijuoppo on aiheuttanut vaikean vamman tai kuoleman. Hän näkee perusteita kovemmallekin linjalle.

Poliisi epäilee kolmekymppisen miehen ajaneen äsken 16-vuotiaan tytön kuoliaaksi ja toisessa tapauksessa autokyydissä olleen 17-vuotiaan kuolleen. Oikeudessa on tapaus, jossa poliisi epäilee parikymppisen miehen tappaneen tyttöystävänsä ajamalla tämän päälle. Kaikissa tapauksissa kuljettajat olivat humalassa.

Humalatila voi toimia tuomiossa tavallaan madaltavana seikkana. Jos kuljettaja on humalassa, on vaikeampi osoittaa, että teko oli tahallinen.

– Voi olla niin, että joissain tapauksissa juopumuksen taakse pääsee tavallaan kätkeytymään, professori Matti Tolvanen sanoo IL:lle.

– Jos ajaa toisen päälle selvin päin, on helpompi väittää, että hän on ajanut tarkoituksella. Mutta jos on humalassa, sen näyttäminen on varsin vaikeaa.

Tuomiossa pitäisi hänen mukaansa panna enemmän painoarvoa sille, mitä teosta on seurannut.