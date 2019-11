IL: Supon mukaan vankeina on suomalaisia ISIS-miehiä

Turkki on vanginnut ISIS:n niin kutsuttuja vierastaistelijoita.

Turkki on aloittanut ulkomaalaisten ISIS-terroristien karkotukset. Turkin vankiloissa on noin 1 200 ISIS-vankia. Lisäksi se on vanginnut lokakuun Syyrian-operaatioissaan 287 ulkomaalaista ISIS-vankia, jotka se haluaa palauttaa. Turkin sisäministeriön edustaja on vahvistanut Ylelle, ettei palautettavien vankien joukossa ole suomalaisia. 1 200 vangin osalta ei ole vahvistettu, onko heidän joukossaan suomalaisia.

Suojelupoliisin mukaan Lähi-idän ”konfliktialueella” on kuitenkin vangittuna muutama Suomesta lähtenyt mies, Iltalehti kertoo.

Syyriaan ja Irakiin on lähtenyt suojelupoliisin mukaan Suomesta kaikkiaan yli 80 tunnistettua täysi-ikäistä henkilöä. Heistä parikymmentä on naisia. Lapsia konfliktialueelle on päätynyt vanhempiensa mukana noin 30. Osa heistä on tullut täysi-ikäiseksi.

Supon vt. viestintäpäällikkö Minna Passin mukaan lähtijöistä noin 20 on palannut Suomeen ja arviolta 20 kuollut. Passi sanoo, että jokaisen mahdollisesti Suomeen palautettavan kohdalla tehdään arvio siitä, onko hän syyllistynyt rikoksiin konfliktialueella.