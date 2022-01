IL: Supon mukaan Suomessa on kymmeniä ulkomaisia tiedustelijoita

Tiedustelutiedon tarve on kasvanut.

Suojelupoliisin (Supo) päällikkö Antti Pelttari sanoo Iltalehdelle, että tiedustelutiedon tarve on kasvanut, kun jännitys on lisääntynyt Itämerellä.

– Toiminta on pitkäjänteistä, mutta totta kai tällainen turvallisuustilanteen kiristyminen aktivoi tätä tiedustelua. Tiedustelun tavoitteena on hankkia sellaista tietoa, jota muilla keinoin ei ole mahdollista saada. On aika selvää, että tällaisen tiedon tarve on varmasti kasvanut, Antti Pelttari sanoo Iltalehdelle.

Suojelupoliisi ei kommentoi suoraan, onko Venäjän tiedustelun aktiivisuus Suomessa kasvanut viime kuukausien tai viikkojen aikana. Supon arvion mukaan Suomessa on kymmeniä ulkomaisten tiedustelupalveluiden työntekijöitä. Tiedustelu-upseerien määrä on samalla tasolla kuin kylmän sodan aikaan.

Pelttari ei kommentoi, miten paljon heistä on venäläisiä.

– Suomeen ja suomalaisiin kohdistuu jatkuvasti tällaista laaja-alaista laitonta tiedustelua Venäjän ja Kiinan taholta. Meillä on täällä jatkuvasti kymmeniä ulkomaisten tiedustelupalveluiden työntekijöitä, Pelttari sanoo.

Pelttarin mukaan erityisesti Nato herättää kiinnostusta Suomessa tapahtuvaan tiedusteluun.

Viime viikkoina Itämeren turvallisuustilanne on kiristynyt Ukrainan kriisin sekä Venäjän ja Naton neuvotteluiden vuoksi.