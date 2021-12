IL: Suomi on tykistön suurvalta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tykistöllä on edelleen tärkeä ja keskeinen rooli nykyaikaisessa sodankäynnissä.

Tämän osoittavat viimeaikaiset tapahtumat maailmalta, tykistön tarkastaja eversti Pertti Holma maavoimien esikunnasta toteaa Iltalehdelle.

– Esimerkiksi Ukrainan konfliktissa tykistö on osoittanut olevansa edelleen oleellinen osa modernilla taistelukentällä. Ukrainan kokemusten myötä myös monessa länsimaassa on ryhdytty kehittämään tykistöä uudelleen, Holma sanoo.

Suomen Puolustusvoimilla on noin 1 500 tykistön asetta. Näistä tykkejä on runsaat 700, raketinheittimiä vajaat sata ja raskaita kranaatinheittimiä runsas 700. Tällä arsenaalilla Suomella on selkeästi vähintään läntisen Euroopan suurin tykistö.

Vertailussa esimerkiksi muista Itämeren alueen maista Suomea lähimmäksi pääsee vain Puola, jos Venäjää ei lasketa mukaan. Puolalla arvioidaan olevan noin 700 tykistön asetta. Saksalla tykistöön kuuluu noin 200 asetta. Puolustuskykyään alas ajaneella Ruotsilla aseiden määrä on noin sata ja Norjalla vielä vähemmän.

Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Petri Hulkko kehui toissa talvena medialle, että Suomella on Euroopan toiseksi suurimmat maavoimat heti Turkin jälkeen. Samassa yhteydessä hän myös painotti maavoimiin kuuluvan Suomen tykistön olevan ylivoimaisesti Euroopan suurin.

Pertti Holma toteaa, että Suomessa on ymmärretty tykistön merkityksen tärkeys osana laajaan reserviin perustuvaa armeijaa.

– Kansainvälisten harjoitusten ja vuorovaikutuksen kautta on tullut selkeästi esille ulkomaisten korkea arvostus suomalaiselle tykistöjärjestelmälle ja sen henkilöstölle. Olemme varsin haluttu yhteistyökumppani ja meidän toimintaamme sekä hankintojamme seurataan lähialueilla varsin tarkkaan, Holma toteaa ja mainitsee kiinnostusta Suomen tykistöön löytyneen pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen lisäksi useista muistakin maista.

Holma luettelee suomalaisen tykistön tehokkuuteen liittyen myös pitkän listan muita asioita.

– Tulentiheys maalialueella, aseiden kaliiperi ja kantama, erilaiset ampumatarvikkeet erityyppisiä maaleja vastaan, joka sään toimintakyky ja maalinpaikannuksen tarkkuus, eli osutaan maaliin, hän sanoo Iltalehdelle.

Holma näkee, että Suomen tehokkaalla tykistöllä on valmiuksia vastata nopeastikin kehittyviin uhkiin. Hän puhuu myös täsmävaikutuksesta, jolla tarkoitetaan kykyä vaikuttaa nopeasti kaukana oleviin pistemaaleihin.

Nykyaikaisen tykistön toiminnan kannalta hyvin tärkeinä pidettyjä tutkia päätettiin tilata Suomeen Israelista vuonna 2019. Hankinnan merkittävyyttä puolustusvoimille korostaa se, ettei hintaa tai tutkien määrää poikkeuksellisesti kerrottu julkisuuteen. Vastatykistötutka on järjestelmä, joka paljastaa, missä vihollisella on tykkiasemia tai kranaatinheittimiä.