IL: Sometilejä kaapataan ”tuttujen” viesteillä – näin tunnistat huijarin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomenkielisiä huijausviestejä on Instagramissa ja Facebook Messengerissä.

Instagramissa ja Facebookissa liikkuu huijausviestien aalto. Kyseessä on erityisen huolestuttava huijaustaktiikka, sillä kaappausviestit näyttävät tulevan käyttäjän omilta somekontakteilta.

Asiasta uutisoi Iltalehti.

Sosiaalisen median viestisovelluksissa on jaettu suomenkielistä huijausviestiä, jonka tarkoituksena on käyttää hyväksi sovellusten palautustoimintoa. Toiminnon avulla tili voidaan sen oikealla käyttötarkoituksella palauttaa oikealle omistajalleen tekstiviestinä lähetettävän koodin avulla.

– Meille on tullut noin 30 ilmoitusta Messengerin ja Instagramin kautta tulleista oudoista viesteistä. Todellisuudessa näiden tapausten määrä on varmaan paljon suurempi, tietoturva-asiantuntija Ville Kontinen liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskuksesta kertoo IL:lle.

Viestit näyttävät tulevan käyttäjän somekontaktilta, mutta todellisuudessa lähettäjän tili on kaapattu. Toinen vaihtoehto on, että kyseessä on huijareiden perustama valeprofiili.

Huijausviesti alkaa tutun henkilön pyynnöllä puhelinnumeron lähettämisestä. Heti tämän jälkeen tulee uusi viesti, jossa kerrotaan, että käyttäjä on osallistunut kilpailuun. Kilpailuun väitetään liittyvän koodi, joka lähetetään viestin vastaanottajan puhelimeen.

Jos huijarille lähettää puhelinnumeronsa sekä vahvistuskoodin, joka on lähetetty puhelimeen, pystyy huijari kaappaamaan tilin itselleen. Huijauksen perimmäisenä tarkoituksena on rahan huijaaminen käyttäjiltä, jonka vuoksi tilin omistajalle lähetetään uusi viesti.

– Viestissä pyydetään antamaan luottokortin tiedot esimerkiksi kuvana tai tekstinä, Kontinen kertoo.

Jos nämä tiedot antaa, pystyvät rikolliset tekemään luottokorttipetoksia niin pitkään kunnes kortti suljetaan tai luottoraja tulee vastaan.

Kontinen kertoo Kyberturvallisuuskeskuksen törmänneen myös ilmoitukseen, jonka mukaan rikolliset voivat käyttää samaa tekstiviestitaktiikkaa ostaakseen digitaalisia lahjakortteja puhelinlaskulle.

Yhdistävä tekijä kaikissa raportoiduissa huijausviesteissä on se, että ne tulevat hieman huonolla suomenkielellä, tutulta ihmiseltä. Lisäksi viestien sisällössä puhutaan aina kilpailusta.