IL: Siiri, 93, ja Veikko, 95, eivät saa 73 yhteisen vuoden jälkeen asua yhdessä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Iäkkään miehen kunnon pelätään romahtavan ikävän ja surun vuoksi.

Yli 70-vuotta yhdessä ollut aviopari joutui asumuseroon vasten tahtoaan Sonkajärvellä.

Kaksikko erotettiin toisistaan, koska Veikon, 95, katsottiin olevan liian hyväkuntoinen hoivakotiin, jonne hänen vaimonsa Siiri, 93, muutti.

Ennen Siirin muuttoa aviopari asui yhdessä kerrostalokodissa Iisalmessa. Nyt Siiri asuu Sonkajärvellä Rebekan Hoitokodissa.

– Ukki olisi valmis siirtymään sinne, mutta on katsottu, että hän on liian hyväkuntoinen. Se on väärin, tuon ikäisistä ihmisistä pitäisi pitää huolta, sanoo pariskunnan lapsenlapsi Kiki Valtonen Iltalehdelle.

Pariskunta on ollut naimisissa 73 vuotta. Hääpäivää vietettiin sunnuntaina 19. syyskuuta.

– Hääpäivä oli ja molemmat vaan itkivät, kertoo juhlapäivään osallistunut nimettömänä esiintyvä omainen.