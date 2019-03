IL: ”Sdp on tullut sote-uudistuksessa meidän linjoillemme”

Petteri Orpon mukaan SDP:n ja kokoomuksen olisi mahdollista saavuttaa sopu sote-uudistuksesta.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan sotessa näkyy SDP:n kanssa valoa tunnelin päässä, kertoo Iltalehti. Orpo viittaa SDP:n johtaja Antti Rinteen näkemyksiin Iltalehden haastattelussa, joiden mukaan suurten kaupunkien toimiminen sote-palveluiden järjestäjinä voisi tulevaisuudessa olla mahdollista.

– Rinne ei ole aiemmin näin sanonut. Näyttää siltä, että SDP on tullut sote-uudistuksessa meidän linjoillemme. Vielä on avoimia kysymyksiä, mutta on hyvä, että maakuntavimma on demareilta poissa, Orpo toteaa.

Orpo arvioi, että SDP:n ja kokoomuksen olisi mahdollista saavuttaa hallitusneuvotteluissa sopu sote-uudistuksesta, jos puolueet tulevat niitä yhdessä käymään. Rinteen mainitsemat itsehallintoalueet voivat Orpon mukaan kuitenkin edelleen viitata sote-veroajatukseen.

Nykyisen verotuksen rakenteen mukaan verottajia toimivat kunnat ja valtio.

– En suin surminkaan halua kolmatta verottajaa tähän maahan. Kun kerran uskomme kaupunkien kykyyn hoitaa soten, on turha yrittää rakentaa uutta hallintoa. Rakennamme kuntayhtymiä olemassa olevalle kuntapohjalle. Tämä on meille niin iso kysymys, että on hyvä, että siinä näkyy SDP:n kanssa valoa tunnelin päässä, Orpo jatkaa.