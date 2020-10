IL: Sanna Marin pyysi selvityksen THL:n kevään maskikannasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri kysyy, onko THL:n maskikanta esitelty hallitukselle virheellisesti.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hän on pyytänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:ltä kirjallisen selvityksen, mikä on ollut THL:n maskikanta keväällä.

− Hallitus on kuullut keväällä THL:n näkemyksen, jolloin hallitukselle kerrottiin, että THL ei suosittele yleistä maskisuositusta. Me varmistimme tästä asian vielä THL:ltä keväältä, pääministeri Marin sanoi Säätytalon portailla torstaiaamuna Iltalehden mukaan.

− Olen pyytänyt kirjallisen selvityksen, mikä on ollut THL:n kanta keväällä. Jos on ollut eri kun hallitukselle on kerrottu, niin miksi, hän lisäsi.

Keskiviikkoillan Ylen A-studiossa pääministeri Marin väitteli kokoomuksen Petteri Orpon kanssa keväällä antamatta jätetystä maskisuosituksesta.

– Pääjohtaja (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n Markku) Tervahauta ei ole henkilö, joka THL:ssa päättää esimerkiksi tämän kaltaisesta asiasta. Hänellä on ollut ilmeisesti oma henkilökohtainen eriävä näkemys tästä kysymyksestä, mutta THL:n kannan muodostavat toiset henkilöt, Sanna Marin sanoi.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa kiinnitti pääministerin kommenttiin huomiota Twitterissä.

– Pääministeri @MarinSanna #yleastudio sanoi, ei @mapetti Tervahauta ole henkilö, joka päättää @THLorg kannan. Eikös THL ole päällikkövirasto, jossa juuri pääjohtaja päättää laitoksen kannan? Nyt kyllä täytyy tarkistaa THL- laki ja työjärjestys, Sari Sarkomaa twiittasi.

– THL-laki 3. pykälä: ”Laitosta johtaa pääjohtaja. Pääjohtaja ratkaisee laitoksessa päätettävät asiat, joita ei ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty laitoksen palveluksessa olevan muun henkilön ratkaistavaksi.”, Markku Tervahauta twiittasi Sarkomaalle.

Sanna Marin jatkoi kysymällä Tervahaudalta:

– Käsitykseni on, että @THLorg on asiantuntijaorganisaatio ja THL:n näkemyksen maskisuosituksesta ovat muodostaneet asiasta vastaavat asiantuntijat ja virkamiehet. Tämä kanta on hallitukselle esitelty THL:n kantana. Onko hallitukselle esitelty asia virheellisesti @mapetti?, Sanna Marin kysyi.

– Asiantuntijamme ja viranhaltijamme ovat olleet VN:n ja ministeriöiden käytettävissä, @THLorg tehtävien mukaisesti, tukemassa valmistelua ja päätöksentekoa. Kyse on tällöin yleensä asiantuntija-arvioista ja -näkemyksistä. Laitoksen kanta perustuu esittelystä tehtyihin päätöksiin, Markku Tervahauta vastasi puolenyön jälkeen.