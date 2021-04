IL: ”Salakapakoita” rysän päältä kiinni ympäri Suomea

Ravintoloita ja baareja on määrätty väliaikaisesti kiinni koronarajoitusten rikkomisen vuoksi.

Pieni määrä ravintoloita ja baareja on määrätty väliaikaisesti kiinni koronarajoitusten rikkomisen takia tänä ja viime vuonna, kertoo Iltalehti. Kiinniolon pituus on määräyksissä vaihdellut puolesta tunnista pariin viikkoon. Ongelmiin on jouduttu niin liian pitkistä aukioloista kuin liian pitkään jatkuneesta alkoholin anniskelusta.

Nyt eri alueilla käynnissä olevaa ravintolasulkua valvoo poliisi. Tilanne oli sama myös kevään 2020 sulun aikana. Auki olevia henkilöstöravintoloita valvovat kuitenkin sulkuaikanakin aluehallintovirastot. Poliisin tehtävänä on valvoa, että ravitsemisliike on kokonaan suljettu tai se toimii joko take away – tai henkilöstöravintolana.

Tämän kevään ravintolasulku on Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelin mukaan poliisin näkökulmasta samanlainen kuin viime kevään sulku, mutta sillä erotuksella, että majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettuun lakiin säädettiin poliisille hallintopakkokeinoja.

– Poliisilla on tällä hetkellä mahdollisuus tehdä päätös, jolla poliisi velvoittaa yksittäisen ravitsemistoiminnan harjoittajan noudattamaan lain määräämiä velvollisuuksiaan määräajan kuluessa.