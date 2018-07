IL: Saksalaisten Lappiin rakentama valtava linnake kartoitetaan

Sturmbock-linja rakennettiin Käsivarren Lappiin jatkosodan aikana.

Yliopisto-opiskelijat Emil Sillanpää, 23, ja Aleksi Rikkinen, 24, aikovat kartoittaa kesän aikana Käsivarren Lapissa sijaitsevan Sturmbock-puolustuslinjan, jonka saksalaisjoukot rakensivat jatkosodan aikana.

Saksalaiset käyttivät linnoitusta myös Lapin sodan aikana. Sotien jälkeen linja jätettiin luontoäidin armoille. Kymmenien kilometrien mittaisesta linjasta on kartoitettu vain pienen pieni osa, vaikka Lapin erämaiden arktisissa oloissa se on säilynyt poikkeuksellisen koskemattomana.

– Meistä on tärkeää, että nämä asiat eivät jää unholaan. Tässäkin on kyse valtavasta kokonaisuudesta, josta tiedetään tosi vähän, mutta missä on ollut aktiivista toimintaa. On tärkeää, että tällaisetkin kohteet pystytään tuomaan päivän valoon, Emil illanpää sanoo Iltalehdelle.

Sillanpää opiskelee Turun yliopistossa valtiotieteitä ja Rikkinen Helsingin yliopistossa geoinformatiikkaa. Nuoret akateemikot saivat hankkeeseen 10 000 euron rahoituksen neljältä maanpuolustusyhdistykseltä. He ovat kartoittaneet jo 1400 kohdetta kuten juoksuhautaa, korsuja ja tuliasemia.

Kaksikko on käyttänyt Maanmittauslaitoksen avointa ilmakuva- ja laserkeilausdataa.

– Maanmittauslaitos on laserkeilannut käytännössä koko Suomen maa-alueen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Näitä aineistoja on tullut vasta viimeisen parin vuoden aikana. Kyseessä on kaukokartoitustekniikka, joka kerää tietoa lentokoneesta vähän ilmakuvien tapaan tuottamalla pistemäistä laserdataa.Tämän etuna on se, että tällä pystytään kartoittamaan maanpinnan kohteita siten, että kasvillisuus ei häiritse, Sillanpää kertoo.

Projektin tulokset julkaistaan syksyllä 2018.

– Teemme keräämästämme aineistosta paikkatietokannan internetiin, Rikkinen toteaa.