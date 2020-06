IL: SAK tyrmää eläkeiän noston

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jarkko Elorannan mukaan Katri Kulmunin ehdotus ”tulee puskista”.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta pitää keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunin eläkeavausta yllättävänä.

Kulmuni totesi valtiovarainministerin nimityksen vuoksi järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että budjettiriihessä on edessä lukuisia ”erittäin vaikeita” kokonaisuuksia. Päätöksiä olisi tehtävä myös asioista, joista ei ole mainintaa hallitusohjelmassa.

– Jotta maa selviää tästä taloustilanteesta, on välttämätöntä, että käsittelyyn tulee niin eläkeiän nosto, työllisyystavoitteen reilu korottaminen kuin työttömyysturvan joustavoittaminenkin, Katri Kulmuni totesi.

Jarkko Elorannan mukaan eläkeiän nosto ole ollut millään tavalla esillä, joten esitys ”tulee niin sanotusti puskista”. Eläkejärjestelmän seuraava tarkastelupiste on vuonna 2023.

– Eläkejärjestelmä on aika hyvin tässä trimmattu ja on sovittu jo tarkastelupisteistä. Meillä on myös automaattinen eläkeiän nosto, jos elinikä edelleen kohoaa. Siinä mielessä tuntuu yllättävältä, ay-johtaja sanoo Iltalehdelle.

Eloranta pitää työkyvyttömyyseläkkeiden yleistymistä työurien kannalta merkittävimpänä ongelmana. Hänen mukaansa aiheeseen tulisi puuttua työhyvinvoinnin ja työelämän kehittämisen kautta.